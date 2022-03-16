https://ria.ru/20220316/elektrichestvo-1778521823.html

Два миллиона зданий остались без электричества после землетрясения в Японии

Два миллиона зданий остались без электричества после землетрясения в Японии - РИА Новости, 16.03.2022

Два миллиона зданий остались без электричества после землетрясения в Японии

Более 2 миллионов домовладений в Японии, в том числе свыше 700 тысяч в Токио, остались без электроэнергии после мощного землетрясения на северо-востоке страны,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:21

2022-03-16T18:21

2022-03-16T20:39

в мире

япония

землетрясение

землетрясение на северо-востоке японии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778525279_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_924cc5b39cfc3b27b1d8632c6448f4c7.jpg

ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Более 2 миллионов домовладений в Японии, в том числе свыше 700 тысяч в Токио, остались без электроэнергии после мощного землетрясения на северо-востоке страны, свидетельствуют данные энергетической компании TEPCO.В частности, по всей стране зафиксированы отключения электричества примерно в 2,099 миллиона домовладений, из них 703,3 тысячи – в Токио, 218 тысяч – в префектуре Тиба, 307 тысяч – в префектуре Канагава, 298 тысяч – в префектуре Сайтама.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду в 23.36 (17.36 мск) на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны. Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки почувствовали в столице Японии. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/tsuunami-1778522868.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, япония, землетрясение, землетрясение на северо-востоке японии