https://ria.ru/20220316/elektrichestvo-1778521823.html
Два миллиона зданий остались без электричества после землетрясения в Японии
Два миллиона зданий остались без электричества после землетрясения в Японии - РИА Новости, 16.03.2022
Два миллиона зданий остались без электричества после землетрясения в Японии
Более 2 миллионов домовладений в Японии, в том числе свыше 700 тысяч в Токио, остались без электроэнергии после мощного землетрясения на северо-востоке страны,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:21
2022-03-16T18:21
2022-03-16T20:39
в мире
япония
землетрясение
землетрясение на северо-востоке японии
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Более 2 миллионов домовладений в Японии, в том числе свыше 700 тысяч в Токио, остались без электроэнергии после мощного землетрясения на северо-востоке страны, свидетельствуют данные энергетической компании TEPCO.В частности, по всей стране зафиксированы отключения электричества примерно в 2,099 миллиона домовладений, из них 703,3 тысячи – в Токио, 218 тысяч – в префектуре Тиба, 307 тысяч – в префектуре Канагава, 298 тысяч – в префектуре Сайтама.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду в 23.36 (17.36 мск) на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны. Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки почувствовали в столице Японии. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/tsuunami-1778522868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, землетрясение, землетрясение на северо-востоке японии
18:21 16.03.2022 (обновлено: 20:39 16.03.2022)
Два миллиона зданий остались без электричества после землетрясения в Японии
Более двух миллионов зданий остались без электроэнергии после землетрясения в Японии