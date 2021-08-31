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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе новозеландского архипелага

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе новозеландского архипелага - РИА Новости, 31.08.2021

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе новозеландского архипелага

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T06:27

2021-08-31T06:27

2021-08-31T06:27

в мире

новая зеландия

тихий океан

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 2.52 по времени UTC (5.52 мск). Очаг залегал на глубине 40 километров, в 1051 километре к юго-западу от города Фангареи.Как сообщает центр предупреждения о цунами США (NWS), цунами в районе землетрясения не ожидается.

https://ria.ru/20210828/zemletryasenie-1747663897.html

новая зеландия

тихий океан

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в мире, новая зеландия, тихий океан