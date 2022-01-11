https://ria.ru/20220111/zemletryasenie-1767344816.html
У побережья Аляски произошло землетрясение
У побережья Аляски произошло землетрясение - РИА Новости, 11.01.2022
У побережья Аляски произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:58
2022-01-11T14:58
2022-01-11T15:42
в мире
землетрясение
сша
аляска
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 11.35 по времени UTC (14.35 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 91 километре к юго-востоку от небольшого населенного пункта Никольский на Алеутских островах. Очаг залегал на глубине 33 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20220109/vymiranie-1767009284.html
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, землетрясение, сша, аляска
14:58 11.01.2022 (обновлено: 15:42 11.01.2022)
У побережья Аляски произошло землетрясение
У побережья штата Аляска в США произошло землетрясение магнитудой 6,7