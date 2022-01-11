https://ria.ru/20220111/zemletryasenie-1767344816.html

У побережья Аляски произошло землетрясение

У побережья Аляски произошло землетрясение - РИА Новости, 11.01.2022

У побережья Аляски произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:58

2022-01-11T14:58

2022-01-11T15:42

в мире

землетрясение

сша

аляска

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 11.35 по времени UTC (14.35 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 91 километре к юго-востоку от небольшого населенного пункта Никольский на Алеутских островах. Очаг залегал на глубине 33 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20220109/vymiranie-1767009284.html

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в мире, землетрясение, сша, аляска