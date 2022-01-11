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У побережья Аляски произошло землетрясение
У побережья Аляски произошло землетрясение - РИА Новости, 11.01.2022
У побережья Аляски произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:58
2022-01-11T15:42
в мире
землетрясение
сша
аляска
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 11.35 по времени UTC (14.35 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 91 километре к юго-востоку от небольшого населенного пункта Никольский на Алеутских островах. Очаг залегал на глубине 33 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
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в мире, землетрясение, сша, аляска
14:58 11.01.2022 (обновлено: 15:42 11.01.2022)
 
У побережья Аляски произошло землетрясение

У побережья штата Аляска в США произошло землетрясение магнитудой 6,7

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 11.35 по времени UTC (14.35 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 91 километре к юго-востоку от небольшого населенного пункта Никольский на Алеутских островах. Очаг залегал на глубине 33 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
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В миреЗемлетрясениеСШААляска
 
 
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