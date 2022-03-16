https://ria.ru/20220316/zemletryasenie-1778506065.html

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 16.03.2022

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии, в районе префектуры Фукусима, сообщило Главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:43

2022-03-16T17:43

2022-03-16T20:39

в мире

япония

землетрясение на северо-востоке японии

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ТОКИО, 16 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии, в районе префектуры Фукусима, сообщило Главное метеорологическое управление страны.Это произошло в 23:36 по местному времени (17:36 мск). Толчки ощущались в северных и северо-восточных префектурах, а также в столице Токио.Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.Информации о жертвах и разрушениях нет. По данным агентства Киодо, противопожарные службы Фукусимы получают многочисленные сообщения о пострадавших.Позднее в 00:52 по местному времени (18:52 мск) произошло второе землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр располагался к востоку от побережья префектуры. Очаг залегал на глубине 50 километров под водой.

https://ria.ru/20211214/tseziy-1763629483.html

япония

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Севастиан Котов

в мире, япония, землетрясение на северо-востоке японии