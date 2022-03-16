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На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 16.03.2022
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На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение
На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 16.03.2022
На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии, в районе префектуры Фукусима, сообщило Главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:43
2022-03-16T20:39
в мире
япония
землетрясение на северо-востоке японии
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ТОКИО, 16 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии, в районе префектуры Фукусима, сообщило Главное метеорологическое управление страны.Это произошло в 23:36 по местному времени (17:36 мск). Толчки ощущались в северных и северо-восточных префектурах, а также в столице Токио.Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.Информации о жертвах и разрушениях нет. По данным агентства Киодо, противопожарные службы Фукусимы получают многочисленные сообщения о пострадавших.Позднее в 00:52 по местному времени (18:52 мск) произошло второе землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр располагался к востоку от побережья префектуры. Очаг залегал на глубине 50 километров под водой.
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в мире, япония, землетрясение на северо-востоке японии
17:43 16.03.2022 (обновлено: 20:39 16.03.2022)
 
На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3

© AFP 2022 / Jiji PressПоследствия землетрясения в магазине в префектуре Мияги, Япония
Последствия землетрясения в магазине в префектуре Мияги, Япония - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / Jiji Press
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ТОКИО, 16 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии, в районе префектуры Фукусима, сообщило Главное метеорологическое управление страны.
Это произошло в 23:36 по местному времени (17:36 мск). Толчки ощущались в северных и северо-восточных префектурах, а также в столице Токио.
Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.
Информации о жертвах и разрушениях нет. По данным агентства Киодо, противопожарные службы Фукусимы получают многочисленные сообщения о пострадавших.
Позднее в 00:52 по местному времени (18:52 мск) произошло второе землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр располагался к востоку от побережья префектуры. Очаг залегал на глубине 50 километров под водой.
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В миреЯпонияЗемлетрясение на северо-востоке Японии
 
 
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