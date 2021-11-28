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В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3
В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3 - РИА Новости, 28.11.2021
В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Перу, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T14:07
2021-11-28T14:07
2021-11-28T14:13
в мире
землетрясение
перу
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Перу, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По данным ESMC, подземные толчки были зафиксированы в 10.52 по времени UTC (13.52 мск), очаг залегал на глубине 80 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 45 километрах к северу от города Барранка (население 5700 человек).Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Как сообщает центр предупреждения о цунами США (NWS), цунами в районе землетрясения не ожидается.
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в мире, землетрясение, перу, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
14:07 28.11.2021 (обновлено: 14:13 28.11.2021)
В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3
На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла