https://ria.ru/20211128/zemletryasenie-1761132445.html

В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3

В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3 - РИА Новости, 28.11.2021

В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Перу, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:07

2021-11-28T14:07

2021-11-28T14:13

в мире

землетрясение

перу

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Перу, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По данным ESMC, подземные толчки были зафиксированы в 10.52 по времени UTC (13.52 мск), очаг залегал на глубине 80 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 45 километрах к северу от города Барранка (население 5700 человек).Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Как сообщает центр предупреждения о цунами США (NWS), цунами в районе землетрясения не ожидается.

https://ria.ru/20211112/skeletons-1758763813.html

перу

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в мире, землетрясение, перу, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)