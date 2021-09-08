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После землетрясения в Мексике полтора миллиона человек остались без света
После землетрясения в Мексике полтора миллиона человек остались без света - РИА Новости, 08.09.2021
После землетрясения в Мексике полтора миллиона человек остались без света
Около 1,6 миллиона пользователей остались без электричества в Мексике после землетрясения на юго-западе страны, сообщила Федеральная комиссия по электричеству. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:16
2021-09-08T08:16
2021-09-08T08:18
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герреро
мехико (штат)
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МЕХИКО, 8 сен - РИА Новости. Около 1,6 миллиона пользователей остались без электричества в Мексике после землетрясения на юго-западе страны, сообщила Федеральная комиссия по электричеству."Пострадали 1 миллион 600 тысяч пользователей в Мехико, штатах Мехико, Герреро, Морелосе и Оахаке. Это 13% от общего числа потребителей в этих штатах и столице", - говорится в сообщении на сайте комиссии.Специалисты комиссии заняты экстренным восстановлением электроснабжения в рамках протоколов неотложной помощи.Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник вечером на юго-западе Мексики в штате Герреро. За ним в течение полутора часов следовали новые толчки меньшей силы. По предварительной информации правительства, в Герреро погиб один человек, серьезных разрушений нет.
https://ria.ru/20210906/zemletryasenie-1748837120.html
мексика
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в мире, мексика, герреро, мехико (штат), оахака
08:16 08.09.2021 (обновлено: 08:18 08.09.2021)
После землетрясения в Мексике полтора миллиона человек остались без света
После землетрясения на юго-западе Мексики полтора миллиона человек остались без света