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После землетрясения в Мексике полтора миллиона человек остались без света
После землетрясения в Мексике полтора миллиона человек остались без света - РИА Новости, 08.09.2021
После землетрясения в Мексике полтора миллиона человек остались без света
Около 1,6 миллиона пользователей остались без электричества в Мексике после землетрясения на юго-западе страны, сообщила Федеральная комиссия по электричеству. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:16
2021-09-08T08:18
в мире
мексика
герреро
мехико (штат)
оахака
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МЕХИКО, 8 сен - РИА Новости. Около 1,6 миллиона пользователей остались без электричества в Мексике после землетрясения на юго-западе страны, сообщила Федеральная комиссия по электричеству."Пострадали 1 миллион 600 тысяч пользователей в Мехико, штатах Мехико, Герреро, Морелосе и Оахаке. Это 13% от общего числа потребителей в этих штатах и ​​столице", - говорится в сообщении на сайте комиссии.Специалисты комиссии заняты экстренным восстановлением электроснабжения в рамках протоколов неотложной помощи.Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник вечером на юго-западе Мексики в штате Герреро. За ним в течение полутора часов следовали новые толчки меньшей силы. По предварительной информации правительства, в Герреро погиб один человек, серьезных разрушений нет.
https://ria.ru/20210906/zemletryasenie-1748837120.html
мексика
герреро
мехико (штат)
оахака
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в мире, мексика, герреро, мехико (штат), оахака
08:16 08.09.2021 (обновлено: 08:18 08.09.2021)
 
После землетрясения в Мексике полтора миллиона человек остались без света

После землетрясения на юго-западе Мексики полтора миллиона человек остались без света

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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МЕХИКО, 8 сен - РИА Новости. Около 1,6 миллиона пользователей остались без электричества в Мексике после землетрясения на юго-западе страны, сообщила Федеральная комиссия по электричеству.
"Пострадали 1 миллион 600 тысяч пользователей в Мехико, штатах Мехико, Герреро, Морелосе и Оахаке. Это 13% от общего числа потребителей в этих штатах и ​​столице", - говорится в сообщении на сайте комиссии.
Специалисты комиссии заняты экстренным восстановлением электроснабжения в рамках протоколов неотложной помощи.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник вечером на юго-западе Мексики в штате Герреро. За ним в течение полутора часов следовали новые толчки меньшей силы. По предварительной информации правительства, в Герреро погиб один человек, серьезных разрушений нет.
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В миреМексикаГеррероМехико (штат)Оахака
 
 
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