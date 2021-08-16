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Удар стихии: разрушительное землетрясение у берегов Гаити
Удар стихии: разрушительное землетрясение у берегов Гаити - РИА Новости, 16.08.2021
Удар стихии: разрушительное землетрясение у берегов Гаити
У берегов Гаити произошло несколько землетрясений. Самое мощное, магнитудой 7,2, было зафиксировано 14 августа, за ним последовала серия афтершоков. В... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:20
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фото
землетрясение
гаити
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У берегов Гаити произошло несколько землетрясений. Самое мощное, магнитудой 7,2, было зафиксировано 14 августа, за ним последовала серия афтершоков. В воскресенье, 15 августа, сейсмологи сообщили о новом землетрясении магнитудой 5,8. Погибло более тысячи человек, ранения получили почти шесть тысяч.
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фото, фото, землетрясение, гаити
15:20 16.08.2021 (обновлено: 16:53 16.08.2021)
 

Удар стихии: разрушительное землетрясение у берегов Гаити

Читать ria.ru в
У берегов Гаити произошло несколько землетрясений. Самое мощное, магнитудой 7,2, было зафиксировано 14 августа, за ним последовала серия афтершоков. В воскресенье, 15 августа, сейсмологи сообщили о новом землетрясении магнитудой 5,8. Погибло более тысячи человек, ранения получили почти шесть тысяч.
© REUTERS / Ralph Tedy Erol

Эпицентр первого подземного толчка располагался в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Толчки ощущались в столичном Порт-о-Пренсе, а также на Кубе.

Последствия землетрясения на Гаити
1 из 12

Эпицентр первого подземного толчка располагался в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Толчки ощущались в столичном Порт-о-Пренсе, а также на Кубе.

© REUTERS / Ralph Tedy Erol
© AP Photo / Joseph Odelyn

Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.

Местные жители ищут жертв в доме, разрушенном землетрясением, Гаити
2 из 12

Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Fernando Llano

Страны Латинской Америки выразили Гаити соболезнования и предложили помощь в ликвидации последствий стихии.

Работники скорой помощи увозят пострадавшего от землетрясения, Гаити
3 из 12

Страны Латинской Америки выразили Гаити соболезнования и предложили помощь в ликвидации последствий стихии.

© AP Photo / Fernando Llano
© REUTERS / Ralph Tedy Erol/Stringer

Помочь Гаити также готовы Евросоюз и США.

Спасатели работают на месте разрушенного дома после землетрясения, Гаити
4 из 12

Помочь Гаити также готовы Евросоюз и США.

© REUTERS / Ralph Tedy Erol/Stringer
© AP Photo / Joseph Odelyn

Больницы в городе Ле-Ке переполнены пострадавшими от землетрясения, пациентов размещают прямо на улице.

Пострадавшие во время землетрясения проходят лечение в больнице в Ле-Ке, Гаити
5 из 12

Больницы в городе Ле-Ке переполнены пострадавшими от землетрясения, пациентов размещают прямо на улице.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Основной удар стихии пришелся на департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп: там разрушены больницы и храмы.

Дорога, поврежденная землетрясением в Ле-Ке, Гаити
6 из 12

Основной удар стихии пришелся на департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп: там разрушены больницы и храмы.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Мужчина собирает вещи из своего дома, разрушенного землетрясением в городе Ле-Ке.

Мужчина собирает вещи из своего дома, разрушенного землетрясением в Ле-Ке, Гаити
7 из 12

Мужчина собирает вещи из своего дома, разрушенного землетрясением в городе Ле-Ке.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Fernando Llano

"Врачи без границ" отправили вещи первой необходимости в пострадавший от землетрясения Ле-Ке.

Люди загружают предметы первой необходимости из машины скорой помощи Врачей без границ в вертолет Организации Объединенных Наций, направляющийся к разрушенному землетрясением город Ле-Ке, Гаити
8 из 12

"Врачи без границ" отправили вещи первой необходимости в пострадавший от землетрясения Ле-Ке.

© AP Photo / Fernando Llano
© AP Photo / Joseph Odelyn

ООН выделяет восемь миллионов долларов на медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения, чистую воду, организацию временных убежищ и проведение санитарно-профилактических мероприятий.

Пара спит после ночевки на футбольном поле после землетрясения в Ле-Ке, Гаити
9 из 12

ООН выделяет восемь миллионов долларов на медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения, чистую воду, организацию временных убежищ и проведение санитарно-профилактических мероприятий.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Подземный толчок, который ощутили во всем Карибском регионе, напомнил о разрушительном землетрясении 2010 года, когда погибли более 200 тысяч человек.

Пострадавшие от землетрясения, Гаити.
10 из 12

Подземный толчок, который ощутили во всем Карибском регионе, напомнил о разрушительном землетрясении 2010 года, когда погибли более 200 тысяч человек.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© REUTERS / Ralph Tedy Erol /Stringer

Последствия землетрясения на Гаити.

Поврежденный автомобиль под обломками после землетрясения в Гаити
11 из 12

Последствия землетрясения на Гаити.

© REUTERS / Ralph Tedy Erol /Stringer
© AP Photo / Joseph Odelyn

Жительница Гаити среди обломков своего разрушенного землетрясением дома.

Женщина среди обломков своего разрушенного землетрясением дома, Гаити
12 из 12

Жительница Гаити среди обломков своего разрушенного землетрясением дома.

© AP Photo / Joseph Odelyn
 
ФотоЗемлетрясениеГаити
 
 
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