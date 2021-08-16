Удар стихии: разрушительное землетрясение у берегов Гаити
Эпицентр первого подземного толчка располагался в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Толчки ощущались в столичном Порт-о-Пренсе, а также на Кубе.
Эпицентр первого подземного толчка располагался в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Толчки ощущались в столичном Порт-о-Пренсе, а также на Кубе.
Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.
Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.
Страны Латинской Америки выразили Гаити соболезнования и предложили помощь в ликвидации последствий стихии.
Страны Латинской Америки выразили Гаити соболезнования и предложили помощь в ликвидации последствий стихии.
Помочь Гаити также готовы Евросоюз и США.
Больницы в городе Ле-Ке переполнены пострадавшими от землетрясения, пациентов размещают прямо на улице.
Больницы в городе Ле-Ке переполнены пострадавшими от землетрясения, пациентов размещают прямо на улице.
Основной удар стихии пришелся на департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп: там разрушены больницы и храмы.
Основной удар стихии пришелся на департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп: там разрушены больницы и храмы.
Мужчина собирает вещи из своего дома, разрушенного землетрясением в городе Ле-Ке.
Мужчина собирает вещи из своего дома, разрушенного землетрясением в городе Ле-Ке.
"Врачи без границ" отправили вещи первой необходимости в пострадавший от землетрясения Ле-Ке.
"Врачи без границ" отправили вещи первой необходимости в пострадавший от землетрясения Ле-Ке.
ООН выделяет восемь миллионов долларов на медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения, чистую воду, организацию временных убежищ и проведение санитарно-профилактических мероприятий.
ООН выделяет восемь миллионов долларов на медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения, чистую воду, организацию временных убежищ и проведение санитарно-профилактических мероприятий.
Подземный толчок, который ощутили во всем Карибском регионе, напомнил о разрушительном землетрясении 2010 года, когда погибли более 200 тысяч человек.
Подземный толчок, который ощутили во всем Карибском регионе, напомнил о разрушительном землетрясении 2010 года, когда погибли более 200 тысяч человек.
Последствия землетрясения на Гаити.
Жительница Гаити среди обломков своего разрушенного землетрясением дома.
Жительница Гаити среди обломков своего разрушенного землетрясением дома.