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Удар стихии: разрушительное землетрясение у берегов Гаити

Удар стихии: разрушительное землетрясение у берегов Гаити - РИА Новости, 16.08.2021

Удар стихии: разрушительное землетрясение у берегов Гаити

У берегов Гаити произошло несколько землетрясений. Самое мощное, магнитудой 7,2, было зафиксировано 14 августа, за ним последовала серия афтершоков. В... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T15:20

2021-08-16T15:20

2021-08-16T16:53

фото

землетрясение

гаити

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У берегов Гаити произошло несколько землетрясений. Самое мощное, магнитудой 7,2, было зафиксировано 14 августа, за ним последовала серия афтершоков. В воскресенье, 15 августа, сейсмологи сообщили о новом землетрясении магнитудой 5,8. Погибло более тысячи человек, ранения получили почти шесть тысяч.

гаити

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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