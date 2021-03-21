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Число пострадавших после землетрясения в Японии возросло до девяти
Число пострадавших после землетрясения в Японии возросло до девяти
Число пострадавших в трех северо-восточных префектурах Японии после землетрясения магнитудой 6,9 возросло до девяти человек, сообщает телеканал NHK со ссылкой... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T08:38
2021-03-21T12:18
мияги
япония
в мире
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ТОКИО, 21 мар - РИА Новости, Ксения Нака. Число пострадавших в трех северо-восточных префектурах Японии после землетрясения магнитудой 6,9 возросло до девяти человек, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные местных властей и пожарной охраны, которая в Японии выполняет также функции службы спасения и скорой помощи.В префектуре Мияги, рядом с побережьем которой находился эпицентр землетрясения, пострадали семь человек, один человек – в префектуре Иватэ и еще один – в префектуре Фукусима.Ранее сообщалось о семи пострадавших.Травмы носят легкий характер, это ушибы и растяжение связок, полученные при падении или от удара об упавшую мебель.В субботу в 18.09 (12.09 мск) на северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9. Была объявлена угроза цунами, которая затем была снята. Очаг залегал на глубине 60 километров. Эпицентр находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги. Максимальная сила толчков составила пять с плюсом по принятой в стране семибалльной шкале. Толчки ощущались в 23 из 47 префектур Японии. Было частично остановлено движение на ряде участков автомобильных и железных дорог.
https://ria.ru/20210321/zemletryasenie-1602174632.html
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Землетрясение в Японии: толчки ощущались в Токио
Японское правительство создало кризисный штаб после землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в районе префектуры Мияги на северо-востоке страны. Подземные толчки были зафиксированы в 12.09 мск, очаг залегал на глубине 60 километров под водой. Толчки ощущались и в Токио.
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мияги, япония, в мире

Число пострадавших после землетрясения в Японии возросло до девяти

08:38 21.03.2021 (обновлено: 12:18 21.03.2021)
 
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ТОКИО, 21 мар - РИА Новости, Ксения Нака. Число пострадавших в трех северо-восточных префектурах Японии после землетрясения магнитудой 6,9 возросло до девяти человек, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные местных властей и пожарной охраны, которая в Японии выполняет также функции службы спасения и скорой помощи.
В префектуре Мияги, рядом с побережьем которой находился эпицентр землетрясения, пострадали семь человек, один человек – в префектуре Иватэ и еще один – в префектуре Фукусима.
Берег Камчатки - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 08:36
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
Ранее сообщалось о семи пострадавших.
Травмы носят легкий характер, это ушибы и растяжение связок, полученные при падении или от удара об упавшую мебель.
В субботу в 18.09 (12.09 мск) на северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9. Была объявлена угроза цунами, которая затем была снята. Очаг залегал на глубине 60 километров. Эпицентр находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги. Максимальная сила толчков составила пять с плюсом по принятой в стране семибалльной шкале. Толчки ощущались в 23 из 47 префектур Японии. Было частично остановлено движение на ряде участков автомобильных и железных дорог.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 14:57
В Японии предупредили о сильных афтершоках в течение недели
 
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