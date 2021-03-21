https://ria.ru/20210321/yaponiya-1602174849.html

Число пострадавших после землетрясения в Японии возросло до девяти

Число пострадавших после землетрясения в Японии возросло до девяти

Число пострадавших в трех северо-восточных префектурах Японии после землетрясения магнитудой 6,9 возросло до девяти человек, сообщает телеканал NHK со ссылкой... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T08:38

2021-03-21T08:38

2021-03-21T12:18

мияги

япония

в мире

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ТОКИО, 21 мар - РИА Новости, Ксения Нака. Число пострадавших в трех северо-восточных префектурах Японии после землетрясения магнитудой 6,9 возросло до девяти человек, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные местных властей и пожарной охраны, которая в Японии выполняет также функции службы спасения и скорой помощи.В префектуре Мияги, рядом с побережьем которой находился эпицентр землетрясения, пострадали семь человек, один человек – в префектуре Иватэ и еще один – в префектуре Фукусима.Ранее сообщалось о семи пострадавших.Травмы носят легкий характер, это ушибы и растяжение связок, полученные при падении или от удара об упавшую мебель.В субботу в 18.09 (12.09 мск) на северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9. Была объявлена угроза цунами, которая затем была снята. Очаг залегал на глубине 60 километров. Эпицентр находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги. Максимальная сила толчков составила пять с плюсом по принятой в стране семибалльной шкале. Толчки ощущались в 23 из 47 префектур Японии. Было частично остановлено движение на ряде участков автомобильных и железных дорог.

https://ria.ru/20210321/zemletryasenie-1602174632.html

https://ria.ru/20210320/yaponiya-1602122344.html

мияги

япония

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Землетрясение в Японии: толчки ощущались в Токио Японское правительство создало кризисный штаб после землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в районе префектуры Мияги на северо-востоке страны. Подземные толчки были зафиксированы в 12.09 мск, очаг залегал на глубине 60 километров под водой. Толчки ощущались и в Токио. 2021-03-21T08:38 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мияги, япония, в мире