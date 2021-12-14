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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6 - РИА Новости, 14.12.2021
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T06:57
2021-12-14T06:57
2021-12-14T06:57
в мире
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).По данным USGS, подземные толчки были зафиксированы в 03.20 по времени UTC (06.20 мск), очаг залегал на глубине 76 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 91-м километре к северу от города Маумере (население 47,5 тысячи человек).По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг землетрясения магнитудой 7,2 залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20211130/zemletryaseniya-1761378188.html
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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6
У берегов Индонезии к северу от города Маумере произошло землетрясение магнитудой 7,6