https://ria.ru/20211214/indoneziya-1763591586.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6 - РИА Новости, 14.12.2021

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T06:57

2021-12-14T06:57

2021-12-14T06:57

в мире

индонезия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).По данным USGS, подземные толчки были зафиксированы в 03.20 по времени UTC (06.20 мск), очаг залегал на глубине 76 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 91-м километре к северу от города Маумере (население 47,5 тысячи человек).По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг землетрясения магнитудой 7,2 залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20211130/zemletryaseniya-1761378188.html

индонезия

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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)