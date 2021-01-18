https://ria.ru/20210118/zhertvy-1593447774.html

Число жертв землетрясения и наводнений в Индонезии достигло 96

Число жертв землетрясения и наводнений в Индонезии достигло 96

Суммарное число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси и наводнений на Калимантане увеличилось до 96, около 70 тысяч человек были вынуждены... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T07:51

2021-01-18T07:51

2021-01-18T07:51

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Суммарное число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси и наводнений на Калимантане увеличилось до 96, около 70 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).Ранее сообщалось о 78 жертвах землетрясения.По данным управления, 81 человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,2 в индонезийской провинции Западный Сулавеси, еще 15 человек стали жертвами наводнений в провинции Южный Калимантан.По словам пресс-секретаря управления Радитьи Джати, около 28 тысяч человек покинули дома и размещены в центрах эвакуации в провинции Западный Сулавеси и округе Маджене. Еще 40 тысяч человек, спасаясь от наводнения, были эвакуированы в провинции Южный Калимантан. Джати отметил, что землетрясения привели к разрушению более 1150 зданий, в том числе пяти школ.В провинции Южный Калимантан оказалось затоплено около 25 тысяч домов из-за наводнения. Наводнения в провинции начались 14 января после проливных дождей. В регионе действует чрезвычайное положение.Глава Национального управления по противодействию стихийным бедствиям Дони Монардо сообщил, что в связи с риском распространения COVID-19 среди эвакуированных граждан, власти будут использовать экспресс-тесты для быстрой диагностики коронавируса.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси ночью в пятницу по местному времени. Изначально почти 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения. Президент страны Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/indoneziya-1593186463.html

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коронавирус covid-19, джоко видодо, сулавеси, москва, индонезия, землетрясение, в мире