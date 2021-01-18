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Число жертв землетрясения и наводнений в Индонезии достигло 96
Число жертв землетрясения и наводнений в Индонезии достигло 96
Суммарное число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси и наводнений на Калимантане увеличилось до 96, около 70 тысяч человек были вынуждены... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T07:51
2021-01-18T07:51
коронавирус covid-19
джоко видодо
сулавеси
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индонезия
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Суммарное число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси и наводнений на Калимантане увеличилось до 96, около 70 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).Ранее сообщалось о 78 жертвах землетрясения.По данным управления, 81 человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,2 в индонезийской провинции Западный Сулавеси, еще 15 человек стали жертвами наводнений в провинции Южный Калимантан.По словам пресс-секретаря управления Радитьи Джати, около 28 тысяч человек покинули дома и размещены в центрах эвакуации в провинции Западный Сулавеси и округе Маджене. Еще 40 тысяч человек, спасаясь от наводнения, были эвакуированы в провинции Южный Калимантан. Джати отметил, что землетрясения привели к разрушению более 1150 зданий, в том числе пяти школ.В провинции Южный Калимантан оказалось затоплено около 25 тысяч домов из-за наводнения. Наводнения в провинции начались 14 января после проливных дождей. В регионе действует чрезвычайное положение.Глава Национального управления по противодействию стихийным бедствиям Дони Монардо сообщил, что в связи с риском распространения COVID-19 среди эвакуированных граждан, власти будут использовать экспресс-тесты для быстрой диагностики коронавируса.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси ночью в пятницу по местному времени. Изначально почти 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения. Президент страны Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.
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коронавирус covid-19, джоко видодо, сулавеси, москва, индонезия, землетрясение, в мире

Число жертв землетрясения и наводнений в Индонезии достигло 96

07:51 18.01.2021
 
© AP Photo / Rudy AkdyaksyahПоследствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Суммарное число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси и наводнений на Калимантане увеличилось до 96, около 70 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).
Ранее сообщалось о 78 жертвах землетрясения.
По данным управления, 81 человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,2 в индонезийской провинции Западный Сулавеси, еще 15 человек стали жертвами наводнений в провинции Южный Калимантан.
По словам пресс-секретаря управления Радитьи Джати, около 28 тысяч человек покинули дома и размещены в центрах эвакуации в провинции Западный Сулавеси и округе Маджене. Еще 40 тысяч человек, спасаясь от наводнения, были эвакуированы в провинции Южный Калимантан. Джати отметил, что землетрясения привели к разрушению более 1150 зданий, в том числе пяти школ.
Последствия мощного землетрясения в Индонезии
© AFP 2020 / Firdaus

Магнитуда землетрясений составила 5,7 и 6,2.

Спасатели ищут выживших после землетрясения в индонезийском городе Мамуджу
1 из 10

Магнитуда землетрясений составила 5,7 и 6,2.

© AFP 2020 / Firdaus
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado

Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу.

Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
2 из 10

Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
© AFP 2020 / Firdaus

Следом произошло более 20 афтершоков.

Здание больницы в индонезийском городе Мамуджу, разрушенное в результате землетрясения
3 из 10

Следом произошло более 20 афтершоков.

© AFP 2020 / Firdaus
© AP Photo / Rudy Akdyaksyah

Погибли 34 человека, несколько сотен пострадали.

Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
4 из 10

Погибли 34 человека, несколько сотен пострадали.

© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
© AP Photo / Rudy Akdyaksyah

Многие погибшие находятся под завалами.

Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
5 из 10

Многие погибшие находятся под завалами.

© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado

На острове Сулавеси обрушилось множество зданий.

Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
6 из 10

На острове Сулавеси обрушилось множество зданий.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tad

Землетрясение разрушило больницу, под завалами оказались около десяти врачей и пациентов.

Здание больницы в индонезийском городе Мамуджу, разрушенное в результате землетрясения
7 из 10

Землетрясение разрушило больницу, под завалами оказались около десяти врачей и пациентов.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tad
© REUTERS / Basarnas Sulbar

Для спасения людей спасатели используют тяжелую технику.

Спасатели на месте землетрясения в индонезийском городе Мамуджу
8 из 10

Для спасения людей спасатели используют тяжелую технику.

© REUTERS / Basarnas Sulbar
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado

Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики предупредил об опасности возникновения цунами.

Здание больницы в индонезийском городе Мамуджу, разрушенное в результате землетрясения
9 из 10

Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики предупредил об опасности возникновения цунами.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
© REUTERS / Palang Merah Indonesia

Пострадавшие возле отделения неотложной помощи после землетрясения в Индонезии.

Раненые люди возле отделения неотложной помощи, после землетрясения в Мамудж, Индонезия
10 из 10

Пострадавшие возле отделения неотложной помощи после землетрясения в Индонезии.

© REUTERS / Palang Merah Indonesia
1 из 10

Магнитуда землетрясений составила 5,7 и 6,2.

© AFP 2020 / Firdaus
2 из 10

Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
3 из 10

Следом произошло более 20 афтершоков.

© AFP 2020 / Firdaus
4 из 10

Погибли 34 человека, несколько сотен пострадали.

© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
5 из 10

Многие погибшие находятся под завалами.

© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
6 из 10

На острове Сулавеси обрушилось множество зданий.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
7 из 10

Землетрясение разрушило больницу, под завалами оказались около десяти врачей и пациентов.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tad
8 из 10

Для спасения людей спасатели используют тяжелую технику.

© REUTERS / Basarnas Sulbar
9 из 10

Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики предупредил об опасности возникновения цунами.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
10 из 10

Пострадавшие возле отделения неотложной помощи после землетрясения в Индонезии.

© REUTERS / Palang Merah Indonesia
В провинции Южный Калимантан оказалось затоплено около 25 тысяч домов из-за наводнения. Наводнения в провинции начались 14 января после проливных дождей. В регионе действует чрезвычайное положение.
Глава Национального управления по противодействию стихийным бедствиям Дони Монардо сообщил, что в связи с риском распространения COVID-19 среди эвакуированных граждан, власти будут использовать экспресс-тесты для быстрой диагностики коронавируса.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси ночью в пятницу по местному времени. Изначально почти 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения. Президент страны Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.
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