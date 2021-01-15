Последствия мощного землетрясения в Индонезии
Магнитуда землетрясений составила 5,7 и 6,2.
Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу.
Следом произошло более 20 афтершоков.
Погибли 34 человека, несколько сотен пострадали.
Погибли 34 человека, несколько сотен пострадали.
Многие погибшие находятся под завалами.
Многие погибшие находятся под завалами.
На острове Сулавеси обрушилось множество зданий.
Землетрясение разрушило больницу, под завалами оказались около десяти врачей и пациентов.
Землетрясение разрушило больницу, под завалами оказались около десяти врачей и пациентов.
Для спасения людей спасатели используют тяжелую технику.
Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики предупредил об опасности возникновения цунами.
Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики предупредил об опасности возникновения цунами.
Пострадавшие возле отделения неотложной помощи после землетрясения в Индонезии.
Пострадавшие возле отделения неотложной помощи после землетрясения в Индонезии.