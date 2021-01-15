https://ria.ru/20210115/zemletryasenie-1593148687.html

Последствия мощного землетрясения в Индонезии

Последствия мощного землетрясения в Индонезии

На индонезийском острове Сулавеси произошло два сильных землетрясения. Разрушены дома, под обломками остаются люди. Кадры спасательной операции — в фотоленте... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:28

2021-01-15T12:28

2021-01-15T14:57

индонезия

землетрясение

фото

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На индонезийском острове Сулавеси произошло два сильных землетрясения. Разрушены дома, под обломками остаются люди. Кадры спасательной операции — в фотоленте Ria.ru.

индонезия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индонезия, землетрясение, фото, фото