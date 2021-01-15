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Последствия мощного землетрясения в Индонезии
Последствия мощного землетрясения в Индонезии
На индонезийском острове Сулавеси произошло два сильных землетрясения. Разрушены дома, под обломками остаются люди. Кадры спасательной операции — в фотоленте... РИА Новости, 15.01.2021
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индонезия
землетрясение
фото
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На индонезийском острове Сулавеси произошло два сильных землетрясения. Разрушены дома, под обломками остаются люди. Кадры спасательной операции — в фотоленте Ria.ru.
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индонезия, землетрясение, фото, фото

Последствия мощного землетрясения в Индонезии

12:28 15.01.2021 (обновлено: 14:57 15.01.2021)
 
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На индонезийском острове Сулавеси произошло два сильных землетрясения. Разрушены дома, под обломками остаются люди. Кадры спасательной операции — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2020 / Firdaus

Магнитуда землетрясений составила 5,7 и 6,2.

Спасатели ищут выживших после землетрясения в индонезийском городе Мамуджу
1 из 10

Магнитуда землетрясений составила 5,7 и 6,2.

© AFP 2020 / Firdaus
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado

Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу.

Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
2 из 10

Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
© AFP 2020 / Firdaus

Следом произошло более 20 афтершоков.

Здание больницы в индонезийском городе Мамуджу, разрушенное в результате землетрясения
3 из 10

Следом произошло более 20 афтершоков.

© AFP 2020 / Firdaus
© AP Photo / Rudy Akdyaksyah

Погибли 34 человека, несколько сотен пострадали.

Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
4 из 10

Погибли 34 человека, несколько сотен пострадали.

© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
© AP Photo / Rudy Akdyaksyah

Многие погибшие находятся под завалами.

Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
5 из 10

Многие погибшие находятся под завалами.

© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado

На острове Сулавеси обрушилось множество зданий.

Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
6 из 10

На острове Сулавеси обрушилось множество зданий.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tad

Землетрясение разрушило больницу, под завалами оказались около десяти врачей и пациентов.

Здание больницы в индонезийском городе Мамуджу, разрушенное в результате землетрясения
7 из 10

Землетрясение разрушило больницу, под завалами оказались около десяти врачей и пациентов.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tad
© REUTERS / Basarnas Sulbar

Для спасения людей спасатели используют тяжелую технику.

Спасатели на месте землетрясения в индонезийском городе Мамуджу
8 из 10

Для спасения людей спасатели используют тяжелую технику.

© REUTERS / Basarnas Sulbar
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado

Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики предупредил об опасности возникновения цунами.

Здание больницы в индонезийском городе Мамуджу, разрушенное в результате землетрясения
9 из 10

Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики предупредил об опасности возникновения цунами.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
© REUTERS / Palang Merah Indonesia

Пострадавшие возле отделения неотложной помощи после землетрясения в Индонезии.

Раненые люди возле отделения неотложной помощи, после землетрясения в Мамудж, Индонезия
10 из 10

Пострадавшие возле отделения неотложной помощи после землетрясения в Индонезии.

© REUTERS / Palang Merah Indonesia
 
ИндонезияЗемлетрясениеФото
 
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