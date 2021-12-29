https://ria.ru/20211229/zemletryasenie-1766085510.html

У побережья Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 7,3

У побережья Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 7,3 - РИА Новости, 29.12.2021

У побережья Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у берегов Восточного Тимора, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T21:53

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2021-12-29T22:08

в мире

землетрясение

восточный тимор

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у берегов Восточного Тимора, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 18.25 по времени UTC (21.25мск). Эпицентр располагался в 121 километрах северо-восточнее города Лоспалос с населением около 17 тысяч человек и в 246 километрах от столицы Дили с населением в 150 тысяч человек. Очаг залегал на глубине около 167 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20211229/zemletryasenie-1765934283.html

восточный тимор

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в мире, землетрясение, восточный тимор