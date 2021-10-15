https://ria.ru/20211015/zemletryasenie-1754667985.html
В районе Соломоновых островов произошло сильное землетрясение
В районе Соломоновых островов произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 15.10.2021
В районе Соломоновых островов произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в районе Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T06:09
2021-10-15T06:09
2021-10-15T06:09
в мире
землетрясение
сша
соломоновы острова
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в районе Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США.Эпицентр подземных толчков был расположен в 180 километрах юго-восточнее города Хониара - столице тихоокеанского государства. Их очаг залегал на глубине 33 километра.Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20211008/zemletryasenie-1753606631.html
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в мире, землетрясение, сша, соломоновы острова
В районе Соломоновых островов произошло сильное землетрясение
В районе Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,6