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В районе Соломоновых островов произошло сильное землетрясение
В районе Соломоновых островов произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 15.10.2021
В районе Соломоновых островов произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в районе Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T06:09
2021-10-15T06:09
в мире
землетрясение
сша
соломоновы острова
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в районе Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США.Эпицентр подземных толчков был расположен в 180 километрах юго-восточнее города Хониара - столице тихоокеанского государства. Их очаг залегал на глубине 33 километра.Угроза цунами не объявлялась.
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в мире, землетрясение, сша, соломоновы острова
06:09 15.10.2021
 
В районе Соломоновых островов произошло сильное землетрясение

В районе Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,6

© Flickr / Jenny ScottСоломоновы острова
Соломоновы острова - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Flickr / Jenny Scott
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в районе Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков был расположен в 180 километрах юго-восточнее города Хониара - столице тихоокеанского государства. Их очаг залегал на глубине 33 километра.
Угроза цунами не объявлялась.
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В миреЗемлетрясениеСШАСоломоновы острова
 
 
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