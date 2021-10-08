https://ria.ru/20211008/posolstvo-1753624195.html

Россияне не пострадали при землетрясении, заявили в посольстве в Токио

Россияне не пострадали при землетрясении, заявили в посольстве в Токио - РИА Новости, 08.10.2021

Россияне не пострадали при землетрясении, заявили в посольстве в Токио

Сведений о пострадавших россиянах при мощном землетрясении, произошедшем накануне вечером в столичном регионе Японии, не поступало, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:18

2021-10-08T10:18

2021-10-08T10:20

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ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Сведений о пострадавших россиянах при мощном землетрясении, произошедшем накануне вечером в столичном регионе Японии, не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве России.Накануне в 22.41 (16.41 мск) на северо-западе префектуры Тиба по соседству с Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Угрозы цунами объявлено не было. Очаг залегал на глубине 75 километров. Подземные толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии. В Тибе, в районе Адати в Токио, в префектуре Сайтама сила подземных толчков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. Толчки такой силы в Токио ощущались впервые с 2011 года, когда произошло разрушительное Великое землетрясение Восточной Японии и цунами, из-за которого погибли около 20 тысяч человек.Информации о жертвах и разрушениях нет. По предварительным данным, 52 человека пострадали. "Сведений о пострадавших россиянах не поступало", - уточнили в дипмиссии.

https://ria.ru/20211008/zemletryasenie-1753606631.html

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в мире, япония, россия, токио