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Россияне не пострадали при землетрясении, заявили в посольстве в Токио
Россияне не пострадали при землетрясении, заявили в посольстве в Токио - РИА Новости, 08.10.2021
Россияне не пострадали при землетрясении, заявили в посольстве в Токио
Сведений о пострадавших россиянах при мощном землетрясении, произошедшем накануне вечером в столичном регионе Японии, не поступало, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:18
2021-10-08T10:20
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ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Сведений о пострадавших россиянах при мощном землетрясении, произошедшем накануне вечером в столичном регионе Японии, не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве России.Накануне в 22.41 (16.41 мск) на северо-западе префектуры Тиба по соседству с Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Угрозы цунами объявлено не было. Очаг залегал на глубине 75 километров. Подземные толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии. В Тибе, в районе Адати в Токио, в префектуре Сайтама сила подземных толчков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. Толчки такой силы в Токио ощущались впервые с 2011 года, когда произошло разрушительное Великое землетрясение Восточной Японии и цунами, из-за которого погибли около 20 тысяч человек.Информации о жертвах и разрушениях нет. По предварительным данным, 52 человека пострадали. "Сведений о пострадавших россиянах не поступало", - уточнили в дипмиссии.
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в мире, япония, россия, токио
10:18 08.10.2021 (обновлено: 10:20 08.10.2021)
 
Россияне не пострадали при землетрясении, заявили в посольстве в Токио

Посольство в Токио: сведений о пострадавших при землетрясении россиянах не поступало

CC BY-SA 3.0 / Nissy-KITAQ / Посольство России в Токио в ЯпонииПосольство РФ в Японии
Посольство РФ в Японии - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
CC BY-SA 3.0 / Nissy-KITAQ / Посольство России в Токио в Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Сведений о пострадавших россиянах при мощном землетрясении, произошедшем накануне вечером в столичном регионе Японии, не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Накануне в 22.41 (16.41 мск) на северо-западе префектуры Тиба по соседству с Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Угрозы цунами объявлено не было. Очаг залегал на глубине 75 километров. Подземные толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии. В Тибе, в районе Адати в Токио, в префектуре Сайтама сила подземных толчков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. Толчки такой силы в Токио ощущались впервые с 2011 года, когда произошло разрушительное Великое землетрясение Восточной Японии и цунами, из-за которого погибли около 20 тысяч человек.
Информации о жертвах и разрушениях нет. По предварительным данным, 52 человека пострадали. "Сведений о пострадавших россиянах не поступало", - уточнили в дипмиссии.
Японские пожарные во время ликвидации последствий землетрясения в Токио - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 04:11
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
 
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