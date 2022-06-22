https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797184310.html

В Афганистане произошло сильное землетрясение

В Афганистане произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 22.06.2022

В Афганистане произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T00:54

2022-06-22T00:54

2022-06-22T00:54

в мире

хост (город)

афганистан

геологическая служба сша

землетрясение

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 20.54 по времени UTC (23.54 мск).Эпицентр располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост, где проживают более 96 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 51 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220620/zemletryasenie-1796643644.html

хост (город)

афганистан

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в мире, хост (город), афганистан, геологическая служба сша, землетрясение