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В Афганистане произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 22.06.2022
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В Афганистане произошло сильное землетрясение
В Афганистане произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 22.06.2022
В Афганистане произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T00:54
2022-06-22T00:54
в мире
хост (город)
афганистан
геологическая служба сша
землетрясение
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 20.54 по времени UTC (23.54 мск).Эпицентр располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост, где проживают более 96 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 51 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, хост (город), афганистан, геологическая служба сша, землетрясение
00:54 22.06.2022
 
В Афганистане произошло сильное землетрясение

USGS: в Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 балла

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане
Вид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 20.54 по времени UTC (23.54 мск).
Эпицентр располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост, где проживают более 96 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 51 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 05:23
На западе Японии произошло землетрясение
 
В миреХост (город)АфганистанГеологическая служба СШАЗемлетрясение
 
 
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