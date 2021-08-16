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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов - РИА Новости, 16.08.2021
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:35
2021-08-16T14:35
2021-08-16T14:58
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Изначально USGS сообщила о землетрясении магнитудой 7,1, но затем уточнила силу толчков.Землетрясение было зафиксировано в 11.10 по времени UTC (14.10 мск).Эпицентр располагался в 2,4 тысячи километров от ближайшего населенного пункта Тристан-да-Кунья. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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в мире, сша
14:35 16.08.2021 (обновлено: 14:58 16.08.2021)
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантике