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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов - РИА Новости, 16.08.2021

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T14:35

2021-08-16T14:35

2021-08-16T14:58

в мире

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Изначально USGS сообщила о землетрясении магнитудой 7,1, но затем уточнила силу толчков.Землетрясение было зафиксировано в 11.10 по времени UTC (14.10 мск).Эпицентр располагался в 2,4 тысячи километров от ближайшего населенного пункта Тристан-да-Кунья. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

https://ria.ru/20210815/zemletryaseniya-1745807156.html

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