10:47 16.02.2022 (обновлено: 11:04 16.02.2022)
В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,8
В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,8, информации о жертвах нет
Вулкан Фуэго в Гватемале
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Гватемале, сообщил Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Insivumeh.
Согласно бюллетеню, опубликованному в Twitter института, землетрясение зафиксировано в 1.12 по местному времени (10.12 мск). Эпицентр располагался в 54 километрах от города Масатенанго и в 84 километрах от города Эскуинтла. Очаг залегал на глубине 36 километров.
Позднее в 1.50 по местному времени (10.15 мск) последовал афтершок магнитудой 5.0. Эпицентр располагался в 51 километре от Масатенанго. Очаг залегал на глубине 19 километров.
Информация о возможных жертвах пока не поступала.
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Местные СМИ и пользователи социальных сетей публикуют видео и фотографии с последствиями землетрясения. В частности, сообщается о камнепадах на шоссе во втором по величине городе в Гватемале Кесальтенанго, а также на западе страны. В одном из зданий в городе Сьюдад-Сан-Кристобаль пошли большие трещины по стенам.
По данным издания Nuestro Diario, несколько районов страны остались без света. Проблемы с электроснабжением также отмечаются в столице.
Another Video— 𝐁𝐡𝐚𝐛𝐚𝐧𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐤𝐚𝐫 𝐉𝐞𝐧𝐚 (@Bhabanisankar02) February 16, 2022
Powerful 6.2-Magnitude #Earthquake Hits #Guatemala.#Landslides #Sismo #Guatemala #BreakingNews pic.twitter.com/N7BJlDZQja