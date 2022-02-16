https://ria.ru/20220216/zemletryasenie-1773057090.html

В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,8

В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,8 - РИА Новости, 16.02.2022

В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Гватемале, сообщил Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Insivumeh. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:47

2022-02-16T10:47

2022-02-16T11:04

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Гватемале, сообщил Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Insivumeh.Согласно бюллетеню, опубликованному в Twitter института, землетрясение зафиксировано в 1.12 по местному времени (10.12 мск). Эпицентр располагался в 54 километрах от города Масатенанго и в 84 километрах от города Эскуинтла. Очаг залегал на глубине 36 километров.Позднее в 1.50 по местному времени (10.15 мск) последовал афтершок магнитудой 5.0. Эпицентр располагался в 51 километре от Масатенанго. Очаг залегал на глубине 19 километров.Информация о возможных жертвах пока не поступала.Местные СМИ и пользователи социальных сетей публикуют видео и фотографии с последствиями землетрясения. В частности, сообщается о камнепадах на шоссе во втором по величине городе в Гватемале Кесальтенанго, а также на западе страны. В одном из зданий в городе Сьюдад-Сан-Кристобаль пошли большие трещины по стенам.По данным издания Nuestro Diario, несколько районов страны остались без света. Проблемы с электроснабжением также отмечаются в столице.

https://ria.ru/20220213/zemletryasenie-1772613164.html

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