https://ria.ru/20211019/zemletryasenie-1755141650.html

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на востоке Средиземного моря

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на востоке Средиземного моря - РИА Новости, 19.10.2021

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на востоке Средиземного моря

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Средиземном море неподалеку от греческого острова Крит, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T09:05

2021-10-19T09:05

2021-10-19T10:46

в мире

крит (остров)

средиземное море

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576225082_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_a88b664dbcf823eba8e34eca8e71b7a3.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Средиземном море неподалеку от греческого острова Крит, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Толчки зафиксировали в 05:32 по времени UTC (08:32 мск). Их эпицентр располагался в 308 километрах от Ираклиона и примерно в 115 километрах от острова Карпатос. Очаг залегал на глубине 60 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Подземные толчки также ощутили жители Израиля и других стран восточной части средиземноморского региона от Турции до Египта.Землетрясения в районе Крита фиксировали в конце сентября и начале октября. От стихии пострадали сотни домов и десятки людей, сообщалось об одном погибшем в Аркалохорионе.

https://ria.ru/20211019/zemletryasenie-1755140169.html

крит (остров)

средиземное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, крит (остров), средиземное море, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)