https://ria.ru/20211019/zemletryasenie-1755141650.html
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на востоке Средиземного моря
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на востоке Средиземного моря - РИА Новости, 19.10.2021
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на востоке Средиземного моря
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Средиземном море неподалеку от греческого острова Крит, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T09:05
2021-10-19T09:05
2021-10-19T10:46
в мире
крит (остров)
средиземное море
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Средиземном море неподалеку от греческого острова Крит, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Толчки зафиксировали в 05:32 по времени UTC (08:32 мск). Их эпицентр располагался в 308 километрах от Ираклиона и примерно в 115 километрах от острова Карпатос. Очаг залегал на глубине 60 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Подземные толчки также ощутили жители Израиля и других стран восточной части средиземноморского региона от Турции до Египта.Землетрясения в районе Крита фиксировали в конце сентября и начале октября. От стихии пострадали сотни домов и десятки людей, сообщалось об одном погибшем в Аркалохорионе.
https://ria.ru/20211019/zemletryasenie-1755140169.html
крит (остров)
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в мире, крит (остров), средиземное море, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
09:05 19.10.2021 (обновлено: 10:46 19.10.2021)
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на востоке Средиземного моря
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалеку от греческого острова Крит