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У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,1
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,1 - РИА Новости, 18.08.2021
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,1
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе островов Вануату в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:29
2021-08-18T13:29
2021-08-18T13:39
в мире
вануату
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе островов Вануату в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Изначально USGS сообщила о землетрясении магнитудой 7,1, но затем уточнила силу толчков. Землетрясение было зафиксировано в 10.10 по времени UTC (13.10 мск).Эпицентр располагался в 20 километрах от ближайшего города Порт-Олри и в 346 километрах от столицы государства города Порт-Вила. Очаг землетрясения залегал на глубине 91 километра.После землетрясения была объявлена угроза цунами."Волны цунами возможны в пределах 300 километров от эпицентра у берегов Вануату", - говорится в сообщении сейсмологов.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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в мире, вануату
13:29 18.08.2021 (обновлено: 13:39 18.08.2021)
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,1
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,1, есть угроза цунами
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе островов Вануату
в Атлантическом океане
, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Изначально USGS сообщила о землетрясении магнитудой 7,1, но затем уточнила силу толчков. Землетрясение было зафиксировано в 10.10 по времени UTC (13.10 мск).
Эпицентр располагался в 20 километрах от ближайшего города Порт-Олри и в 346 километрах от столицы государства города Порт-Вила. Очаг землетрясения залегал на глубине 91 километра.
После землетрясения была объявлена угроза цунами.
"Волны цунами возможны в пределах 300 километров от эпицентра у берегов Вануату", - говорится в сообщении сейсмологов.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.