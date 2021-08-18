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У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,1

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,1 - РИА Новости, 18.08.2021

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,1

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе островов Вануату в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T13:29

2021-08-18T13:29

2021-08-18T13:39

в мире

вануату

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе островов Вануату в Атлантическом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Изначально USGS сообщила о землетрясении магнитудой 7,1, но затем уточнила силу толчков. Землетрясение было зафиксировано в 10.10 по времени UTC (13.10 мск).Эпицентр располагался в 20 километрах от ближайшего города Порт-Олри и в 346 километрах от столицы государства города Порт-Вила. Очаг землетрясения залегал на глубине 91 километра.После землетрясения была объявлена угроза цунами."Волны цунами возможны в пределах 300 километров от эпицентра у берегов Вануату", - говорится в сообщении сейсмологов.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/gaiti-1746027090.html

вануату

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в мире, вануату