https://ria.ru/20210927/krit-1751959661.html

При землетрясении на Крите погиб один человек

При землетрясении на Крите погиб один человек - РИА Новости, 27.09.2021

При землетрясении на Крите погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения в результате землетрясения на Крите, говорится в пресс-релизе министерства по вопросам... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:19

2021-09-27T11:19

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в мире

греция

крит (остров)

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АФИНЫ, 27 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения в результате землетрясения на Крите, говорится в пресс-релизе министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции, поступившем в РИА Новости.В понедельник утром на Крите произошло землетрясение магнитудой 5,8, по оценке властей. Европейский сейсмологический центр изначально сообщил о магнитуде землетрясения 6,5, однако позднее магнитуда была уточнена и понижена до 6,0. Позднее были зафиксированы несколько афтершоков.Власти сообщают о материальном ущербе в результате землетрясения.

греция

крит (остров)

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2021

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в мире, греция, крит (остров)