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При землетрясении на Крите погиб один человек
При землетрясении на Крите погиб один человек - РИА Новости, 27.09.2021
При землетрясении на Крите погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения в результате землетрясения на Крите, говорится в пресс-релизе министерства по вопросам... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:19
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в мире
греция
крит (остров)
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АФИНЫ, 27 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения в результате землетрясения на Крите, говорится в пресс-релизе министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции, поступившем в РИА Новости.В понедельник утром на Крите произошло землетрясение магнитудой 5,8, по оценке властей. Европейский сейсмологический центр изначально сообщил о магнитуде землетрясения 6,5, однако позднее магнитуда была уточнена и понижена до 6,0. Позднее были зафиксированы несколько афтершоков.Власти сообщают о материальном ущербе в результате землетрясения.
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в мире, греция, крит (остров)
11:19 27.09.2021 (обновлено: 11:53 27.09.2021)
 
При землетрясении на Крите погиб один человек

При землетрясении на Крите погиб один человек, еще девять пострадали

© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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АФИНЫ, 27 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения в результате землетрясения на Крите, говорится в пресс-релизе министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции, поступившем в РИА Новости.
В понедельник утром на Крите произошло землетрясение магнитудой 5,8, по оценке властей. Европейский сейсмологический центр изначально сообщил о магнитуде землетрясения 6,5, однако позднее магнитуда была уточнена и понижена до 6,0. Позднее были зафиксированы несколько афтершоков.
Власти сообщают о материальном ущербе в результате землетрясения.
 
В миреГрецияКрит (остров)
 
 
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