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Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2207

Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2207 - РИА Новости, 22.08.2021

Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2207

Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2 207, сообщает служба гражданской обороны страны. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T15:22

2021-08-22T15:22

2021-08-22T15:25

в мире

землетрясение

гаити

происшествия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2 207, сообщает служба гражданской обороны страны.Ранее сообщалось о гибели 2 189 человек и более чем о 12 тысячах пострадавших.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити 14 августа. По оценкам ЮНИСЕФ, природная катастрофа затронула около 1,2 миллиона человек в стране, включая 540 тысяч детей.

гаити

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2021

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в мире, землетрясение, гаити, происшествия