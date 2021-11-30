https://ria.ru/20211130/zemletryaseniya-1761378188.html
В Перу во время землетрясения погиб ребенок
В Перу во время землетрясения погиб ребенок - РИА Новости, 30.11.2021
В Перу во время землетрясения погиб ребенок
Трехлетний ребенок погиб в результате сильного землетрясения в Перу, произошедшего накануне, сообщил глава управления здравоохранения региона Амасонас Элиас... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T06:54
2021-11-30T06:54
2021-11-30T06:54
в мире
перу
эквадор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761378166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e12651d0a94ebb408cc9e83f29a80a97.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб в результате сильного землетрясения в Перу, произошедшего накануне, сообщил глава управления здравоохранения региона Амасонас Элиас Бооркес Медина в интервью радио RPP."На него упало большое количество досок. Он скончался в 6.03 утра", - сказал онЗемлетрясение магнитудой 7,5 произошло ранним утром в воскресенье на севере Перу и спровоцировало повреждения инфраструктуры и жилья в самой стране и соседнем Эквадоре.
https://ria.ru/20211129/peru-1761195055.html
перу
эквадор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761378166_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ec6837e4b5552d9b6d50f5dff6a3a08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу, эквадор
В Перу во время землетрясения погиб ребенок
В Перу во время землетрясения погиб трехлетний ребенок