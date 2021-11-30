https://ria.ru/20211130/zemletryaseniya-1761378188.html

В Перу во время землетрясения погиб ребенок

В Перу во время землетрясения погиб ребенок - РИА Новости, 30.11.2021

В Перу во время землетрясения погиб ребенок

Трехлетний ребенок погиб в результате сильного землетрясения в Перу, произошедшего накануне, сообщил глава управления здравоохранения региона Амасонас Элиас... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T06:54

2021-11-30T06:54

2021-11-30T06:54

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб в результате сильного землетрясения в Перу, произошедшего накануне, сообщил глава управления здравоохранения региона Амасонас Элиас Бооркес Медина в интервью радио RPP."На него упало большое количество досок. Он скончался в 6.03 утра", - сказал онЗемлетрясение магнитудой 7,5 произошло ранним утром в воскресенье на севере Перу и спровоцировало повреждения инфраструктуры и жилья в самой стране и соседнем Эквадоре.

https://ria.ru/20211129/peru-1761195055.html

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в мире, перу, эквадор