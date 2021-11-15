https://ria.ru/20211115/zemletryasenie-1759051407.html
В Иране около ста человек пострадали при землетрясении
В Иране около ста человек пострадали при землетрясении - РИА Новости, 15.11.2021
В Иране около ста человек пострадали при землетрясении
Число пострадавших в результате землетрясения на юге Ирана приблизилось к сотне человек, сообщает ISNA со ссылкой на медиков. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T08:41
2021-11-15T08:41
2021-11-15T13:41
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иран
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения на юге Ирана приблизилось к сотне человек, сообщает ISNA со ссылкой на медиков.Ранее власти говорили, что двое жителей погибли, на одного из них упал столб линии электропередачи. Еще 27 получили травмы. "Из 99 пострадавших на данный момент десять госпитализированы", — рассказала агентству представитель медицинского университета провинции Хормозган Фатима Нурузьян.В воскресенье в республике произошли два сильных землетрясения. Магнитуда превышала 6,0. Затем последовало несколько афтершоков.Эпицентр толчков находился в 60 километрах от города Бендер-Аббас. В регионе отключалось электричество, наблюдались сбои в работе телекоммуникационных систем.
https://ria.ru/20211114/iran-1758999596.html
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в мире, иран
08:41 15.11.2021 (обновлено: 13:41 15.11.2021)
В Иране около ста человек пострадали при землетрясении
Около ста человек пострадали при землетрясении на юге Ирана
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Число пострадавших в результате землетрясения на юге Ирана
приблизилось к сотне человек, сообщает ISNA
со ссылкой на медиков.
Ранее власти говорили, что двое жителей погибли, на одного из них упал столб линии электропередачи. Еще 27 получили травмы.
"Из 99 пострадавших на данный момент десять госпитализированы", — рассказала агентству представитель медицинского университета провинции Хормозган Фатима Нурузьян.
В воскресенье в республике произошли два сильных землетрясения. Магнитуда превышала 6,0. Затем последовало несколько афтершоков.
Эпицентр толчков находился в 60 километрах от города Бендер-Аббас. В регионе отключалось электричество, наблюдались сбои в работе телекоммуникационных систем.