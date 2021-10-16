https://ria.ru/20211016/zemletryasenie-1754836514.html
При землетрясении на Бали погибли три человека
При землетрясении на Бали погибли три человека - РИА Новости, 16.10.2021
При землетрясении на Бали погибли три человека
По меньшей три человека погибли, семь пострадали в результате землетрясения на индонезийском острове Бали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T07:29
2021-10-16T07:29
2021-10-16T10:40
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. По меньшей три человека погибли, семь пострадали в результате землетрясения на индонезийском острове Бали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.По данным Геологической службы (USGS), землетрясение магнитудой 4,8 произошло в восточной части острова в 23.18 пятницы по времени UTC (02.18 субботы мск). Очаг залегал на глубине 10 километров.Глава оперативной группы агентства по борьбе со стихийными бедствиями по провинции Бали заявил, что два человека погибли в округе Бангли и еще один в Карангасеме. Он добавил, что еще семь человек на острове пострадали.
https://ria.ru/20211015/zemletryasenie-1754667985.html
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в мире, землетрясение, бали (остров), бали (провинция), новости - туризм
07:29 16.10.2021 (обновлено: 10:40 16.10.2021)
При землетрясении на Бали погибли три человека
При землетрясении на острове Бали погибли три человека, семь пострадали