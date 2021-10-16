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При землетрясении на Бали погибли три человека
При землетрясении на Бали погибли три человека - РИА Новости, 16.10.2021
При землетрясении на Бали погибли три человека
По меньшей три человека погибли, семь пострадали в результате землетрясения на индонезийском острове Бали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T07:29
2021-10-16T10:40
в мире
землетрясение
бали (остров)
бали (провинция)
новости - туризм
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. По меньшей три человека погибли, семь пострадали в результате землетрясения на индонезийском острове Бали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.По данным Геологической службы (USGS), землетрясение магнитудой 4,8 произошло в восточной части острова в 23.18 пятницы по времени UTC (02.18 субботы мск). Очаг залегал на глубине 10 километров.Глава оперативной группы агентства по борьбе со стихийными бедствиями по провинции Бали заявил, что два человека погибли в округе Бангли и еще один в Карангасеме. Он добавил, что еще семь человек на острове пострадали.
https://ria.ru/20211015/zemletryasenie-1754667985.html
бали (остров)
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в мире, землетрясение, бали (остров), бали (провинция), новости - туризм
07:29 16.10.2021 (обновлено: 10:40 16.10.2021)
 
При землетрясении на Бали погибли три человека

При землетрясении на острове Бали погибли три человека, семь пострадали

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВулкан Батур, Бали
Вулкан Батур, Бали - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. По меньшей три человека погибли, семь пострадали в результате землетрясения на индонезийском острове Бали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
По данным Геологической службы (USGS), землетрясение магнитудой 4,8 произошло в восточной части острова в 23.18 пятницы по времени UTC (02.18 субботы мск). Очаг залегал на глубине 10 километров.
Глава оперативной группы агентства по борьбе со стихийными бедствиями по провинции Бали заявил, что два человека погибли в округе Бангли и еще один в Карангасеме. Он добавил, что еще семь человек на острове пострадали.
Соломоновы острова - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 06:09
В районе Соломоновых островов произошло сильное землетрясение
 
В миреЗемлетрясениеБали (остров)Бали (провинция)Новости - Туризм
 
 
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