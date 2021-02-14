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Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 150 человек
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 150 человек
Число пострадавших при мощном землетрясении на северо-востоке Японии увеличилось до 150, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T13:09
2021-02-14T13:09
тотиги
фукусима (префектура)
мияги
ибараки
япония
в мире
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ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Число пострадавших при мощном землетрясении на северо-востоке Японии увеличилось до 150, сообщает агентство Киодо.Данные о пострадавших собраны в 9 префектурах, в том числе, Фукусима, Мияги, Тотиги, Ибараки и других. Наибольшее число людей с травмами различной степени тяжести приходится на префектуру Фукусима – здесь пострадали не менее 78 человек. В префектуре Мияги пострадали не менее 55 человек.О жертвах пока не сообщается.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в 23.08 (17.08 мск) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.Днем в воскресенье в регионе префектуры Фукусима был зафиксирован афтершок магнитудой 5,2.На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено. Правительство сообщило, что без электричества остался почти 1 миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку. Подачу электроэнергии в большинство районах удалось почти полностью восстановить к полудню воскресенья.
https://radiosputnik.ria.ru/20210213/zemletryasenie-1597364386.html
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тотиги, фукусима (префектура), мияги, ибараки, япония, в мире

Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 150 человек

13:09 14.02.2021
 
© REUTERS / Mandatory credit KyodoОбрушенная стена в результате сильного землетрясения в префектуре Фукусима, Япония. 14 февраля 2021
Обрушенная стена в результате сильного землетрясения в префектуре Фукусима, Япония. 14 февраля 2021 - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© REUTERS / Mandatory credit Kyodo
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Число пострадавших при мощном землетрясении на северо-востоке Японии увеличилось до 150, сообщает агентство Киодо.
Данные о пострадавших собраны в 9 префектурах, в том числе, Фукусима, Мияги, Тотиги, Ибараки и других. Наибольшее число людей с травмами различной степени тяжести приходится на префектуру Фукусима – здесь пострадали не менее 78 человек. В префектуре Мияги пострадали не менее 55 человек.
О жертвах пока не сообщается.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в 23.08 (17.08 мск) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.
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Вчера, 19:56
Более 10 афтершоков зафиксировали в Японии после землетрясения
Днем в воскресенье в регионе префектуры Фукусима был зафиксирован афтершок магнитудой 5,2.
На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено. Правительство сообщило, что без электричества остался почти 1 миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку. Подачу электроэнергии в большинство районах удалось почти полностью восстановить к полудню воскресенья.
 
ТотигиФукусима (префектура)МиягиИбаракиЯпонияВ мире
 
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