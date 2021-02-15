https://ria.ru/20210215/fukusima-1597494119.html

Афтершок: мощное землетрясение в Японии

Афтершок: мощное землетрясение в Японии

На северо-востоке Японии, где находятся атомные электростанции, в минувшие выходные произошло землетрясение магнитудой 7,3. Последствия подземных ударов — в... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T12:33

2021-02-15T12:33

2021-02-15T12:33

фукусима (префектура)

землетрясение

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0e/1597399780_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_dc765a9fce0a7ec9c0ffbd3c90267a63.jpg

На северо-востоке Японии, где находятся атомные электростанции, в минувшие выходные произошло землетрясение магнитудой 7,3. Последствия подземных ударов — в фотоленте Ria.ru.

фукусима (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фукусима (префектура), землетрясение, фото, фото