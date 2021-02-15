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Афтершок: мощное землетрясение в Японии
Афтершок: мощное землетрясение в Японии
На северо-востоке Японии, где находятся атомные электростанции, в минувшие выходные произошло землетрясение магнитудой 7,3. Последствия подземных ударов — в... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:33
2021-02-15T12:33
фукусима (префектура)
землетрясение
фото
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На северо-востоке Японии, где находятся атомные электростанции, в минувшие выходные произошло землетрясение магнитудой 7,3. Последствия подземных ударов — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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4.7
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фукусима (префектура), землетрясение, фото, фото

Афтершок: мощное землетрясение в Японии

12:33 15.02.2021
 
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На северо-востоке Японии, где находятся атомные электростанции, в минувшие выходные произошло землетрясение магнитудой 7,3. Последствия подземных ударов — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Mandatory credit Kyodo

Очаг мощного землетрясения залегал в Тихом океане, на глубине более 50 километров.

Обрушенная стена в результате сильного землетрясения в префектуре Фукусима, Япония. 14 февраля 2021
1 из 12

Очаг мощного землетрясения залегал в Тихом океане, на глубине более 50 километров.

© REUTERS / Mandatory credit Kyodo
© REUTERS / Kyodo

Максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале.

Оползень, вызванный сильным землетрясением в префектуре Фукусима, Япония. 14 февраля 2021 года
2 из 12

Максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2021 / STR/JIJI PRESS

Толчки силой до четырех баллов ощущались и в Токио.

Японка в своем доме в Соме после землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего у восточного побережья Японии поздно вечером 13 февраля
3 из 12

Толчки силой до четырех баллов ощущались и в Токио.

© AFP 2021 / STR/JIJI PRESS
© REUTERS / Issei Kato

В зданиях падала мебель, сработала аварийная система отключения газа.

Сотрудник библиотеки убирается после сильного землетрясения в префектуре Фукусима, Япония. 14 февраля 2021 года
4 из 12

В зданиях падала мебель, сработала аварийная система отключения газа.

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Kyodo

Из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" расплескалась радиоактивная вода.

Атомная электростанция Фукусима-дайити в городе Окума, префектура Фукусима. 14 февраля 2021 года
5 из 12

Из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" расплескалась радиоактивная вода.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Kyodo

Специалисты заверили, что опасности нет, так как объемы воды очень малы, а содержание в ней радиоактивных веществ низкое.

Офис после сильного землетрясения в префектуре Фукусима. 13 февраля 2021 года
6 из 12

Специалисты заверили, что опасности нет, так как объемы воды очень малы, а содержание в ней радиоактивных веществ низкое.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Issei Kato

В течение полутора часов после землетрясения было зафиксировано больше десяти афтершоков различной силы.

Обрушившаяся стена в результате сильного землетрясения в префектуре Фукусима, Япония. 14 февраля 2021 года
7 из 12

В течение полутора часов после землетрясения было зафиксировано больше десяти афтершоков различной силы.

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Issei Kato

Пострадали не менее 150 человек.

Владелица японского паба Идзакая, убирает разбитую посуду после сильного землетрясения в Иваки, префектура Фукусима, Япония. 14 февраля 2021 года
8 из 12

Пострадали не менее 150 человек.

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Kyodo

Наибольшее число людей с травмами различной степени тяжести пришлось на префектуру Фукусима.

Оползень, вызванный сильным землетрясением на скоростной автомагистрали в Соме, префектура Фукусима, Япония. 14 февраля 2021 года
9 из 12

Наибольшее число людей с травмами различной степени тяжести пришлось на префектуру Фукусима.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Kyodo

Повреждены более полутора тысяч домов, почти миллион хозяйств остались без электричества.

Последствия сильного землетрясения в префектуре Фукусима. 14 февраля 2021 года
10 из 12

Повреждены более полутора тысяч домов, почти миллион хозяйств остались без электричества.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2021 / STR/JIJI PRESS

Метеорологи считают нынешнее землетрясение афтершоковым последствием трагедии 2011 года.

Укрытия установленные на спортивной арене в Соме, префектура Фукусима. 14 февраля 2021 года
11 из 12

Метеорологи считают нынешнее землетрясение афтершоковым последствием трагедии 2011 года.

© AFP 2021 / STR/JIJI PRESS
© REUTERS / Issei Kato

В течение недели не исключено повторение подземных толчков силой до шести баллов.

Скорая помощь перед отелем после сильного землетрясения в Иваки, префектура Фукусима, Япония. 13 февраля 2021 года
12 из 12

В течение недели не исключено повторение подземных толчков силой до шести баллов.

© REUTERS / Issei Kato
 
Фукусима (префектура)ЗемлетрясениеФото
 
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