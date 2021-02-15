Афтершок: мощное землетрясение в Японии
Очаг мощного землетрясения залегал в Тихом океане, на глубине более 50 километров.
Очаг мощного землетрясения залегал в Тихом океане, на глубине более 50 километров.
Максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале.
Максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале.
Толчки силой до четырех баллов ощущались и в Токио.
В зданиях падала мебель, сработала аварийная система отключения газа.
Из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" расплескалась радиоактивная вода.
Из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" расплескалась радиоактивная вода.
Специалисты заверили, что опасности нет, так как объемы воды очень малы, а содержание в ней радиоактивных веществ низкое.
Специалисты заверили, что опасности нет, так как объемы воды очень малы, а содержание в ней радиоактивных веществ низкое.
В течение полутора часов после землетрясения было зафиксировано больше десяти афтершоков различной силы.
В течение полутора часов после землетрясения было зафиксировано больше десяти афтершоков различной силы.
Пострадали не менее 150 человек.
Наибольшее число людей с травмами различной степени тяжести пришлось на префектуру Фукусима.
Наибольшее число людей с травмами различной степени тяжести пришлось на префектуру Фукусима.
Повреждены более полутора тысяч домов, почти миллион хозяйств остались без электричества.
Повреждены более полутора тысяч домов, почти миллион хозяйств остались без электричества.
Метеорологи считают нынешнее землетрясение афтершоковым последствием трагедии 2011 года.
Метеорологи считают нынешнее землетрясение афтершоковым последствием трагедии 2011 года.
В течение недели не исключено повторение подземных толчков силой до шести баллов.
В течение недели не исключено повторение подземных толчков силой до шести баллов.