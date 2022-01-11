https://ria.ru/20220111/zemletryasenie-1767259015.html

У берегов Кипра произошло сильное землетрясение

У берегов Кипра произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 11.01.2022

У берегов Кипра произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Кипра, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T04:28

2022-01-11T04:28

2022-01-11T04:45

в мире

землетрясение

кипр

лимасол (район)

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Кипра, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 1.07 по времени UTC (4.07 мск), очаг залегал на глубине 19,6 километра. Эпицентр землетрясения располагался в 115 километрах к северо-западу от города Лимасол.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,5, а очаг залегал на глубине 51 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20220110/vspyshka-1767092562.html

кипр

лимасол (район)

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в мире, землетрясение, кипр, лимасол (район), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)