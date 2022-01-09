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Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИ
Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.01.2022
Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИ
Небольшой участок Великой Китайской стены длиной около двух метров обрушился в результате землетрясения, произошедшего в субботу в провинции Цинхай, сообщает... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T23:59
2022-01-09T23:59
в мире
ганьсу
цинхай
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Небольшой участок Великой Китайской стены длиной около двух метров обрушился в результате землетрясения, произошедшего в субботу в провинции Цинхай, сообщает газета Global Times."Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу, который находится в 114-ти километрах от эпицентра", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что власти после землетрясения провели осмотр культурных достопримечательностей и обнаружили место обрушения на стене, этот участок относят ко времени существования Империи Мин (1368-1644 годы). Специалисты установили необходимые опоры и начали ремонтно-восстановительные работы.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,3 балла. В то же время местные специалисты, отмечает издание, указывают, что магнитуда составила 6,9.Землетрясение произошло в малонаселенной области, но толчки ощущали жители некоторых крупных городов. Пострадали в результате землетрясения девять человек, восемь из них уже выписаны из больницы.
https://ria.ru/20220108/samolet-1766957734.html
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в мире, ганьсу, цинхай, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
23:59 09.01.2022
 
Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИ

Global Times: двухметровый участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения

© РИА Новости / Анна РаткоглоУчасток Великой Китайской стены
Участок Великой Китайской стены - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
Участок Великой Китайской стены. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Небольшой участок Великой Китайской стены длиной около двух метров обрушился в результате землетрясения, произошедшего в субботу в провинции Цинхай, сообщает газета Global Times.
"Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу, который находится в 114-ти километрах от эпицентра", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что власти после землетрясения провели осмотр культурных достопримечательностей и обнаружили место обрушения на стене, этот участок относят ко времени существования Империи Мин (1368-1644 годы). Специалисты установили необходимые опоры и начали ремонтно-восстановительные работы.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,3 балла. В то же время местные специалисты, отмечает издание, указывают, что магнитуда составила 6,9.
Землетрясение произошло в малонаселенной области, но толчки ощущали жители некоторых крупных городов. Пострадали в результате землетрясения девять человек, восемь из них уже выписаны из больницы.
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В миреГаньсуЦинхайЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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