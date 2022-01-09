https://ria.ru/20220109/stena-1767085268.html

Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИ

Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.01.2022

Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИ

Небольшой участок Великой Китайской стены длиной около двух метров обрушился в результате землетрясения, произошедшего в субботу в провинции Цинхай, сообщает... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T23:59

2022-01-09T23:59

2022-01-09T23:59

в мире

ганьсу

цинхай

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Небольшой участок Великой Китайской стены длиной около двух метров обрушился в результате землетрясения, произошедшего в субботу в провинции Цинхай, сообщает газета Global Times."Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу, который находится в 114-ти километрах от эпицентра", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что власти после землетрясения провели осмотр культурных достопримечательностей и обнаружили место обрушения на стене, этот участок относят ко времени существования Империи Мин (1368-1644 годы). Специалисты установили необходимые опоры и начали ремонтно-восстановительные работы.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,3 балла. В то же время местные специалисты, отмечает издание, указывают, что магнитуда составила 6,9.Землетрясение произошло в малонаселенной области, но толчки ощущали жители некоторых крупных городов. Пострадали в результате землетрясения девять человек, восемь из них уже выписаны из больницы.

https://ria.ru/20220108/samolet-1766957734.html

ганьсу

цинхай

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в мире, ганьсу, цинхай, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)