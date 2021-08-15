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На Гаити произошло новое землетрясение
На Гаити произошло новое землетрясение - РИА Новости, 15.08.2021
На Гаити произошло новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Гаити, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T06:43
2021-08-15T06:43
2021-08-15T14:01
в мире
гаити
землетрясение
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Гаити, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).В субботу утром в карибской стране зафиксировали толчки магнитудой 7,2, погибли более 300 человек. Еще более 1,8 тысячи пострадали.EMSC зафиксировало новое землетрясение магнитудой в 03:20 по времени UTC (06:20 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 41 километре к северо-западу от города Ле-Ке на юге страны, очаг залегал на глубине 30 километров.
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РИА Новости
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Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы
В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения.
2021-08-15T06:43
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, гаити, землетрясение, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
06:43 15.08.2021 (обновлено: 14:01 15.08.2021)
На Гаити произошло новое землетрясение
На Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,8