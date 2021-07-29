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У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

У берегов Аляски произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 29.07.2021

У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T09:25

2021-07-29T09:25

2021-07-29T12:31

землетрясение на аляске

аляска

землетрясение

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 06.15 по времени UTC (09.15 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 91 километре к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 46,7 километра.По данным специалистов, крупный город штата Анкоридж находится от эпицентра далеко - на расстоянии 789 километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.Ранее сейсмологи сообщали о магнитуде 7,3, но через некоторое время скорректировали данные.

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Землетрясение у побережья Аляски магнитудой 8,2 Землетрясение у побережья Аляски магнитудой 8,2 стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года 2021-07-29T09:25 true PT0M15S

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