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У берегов Аляски произошло сильное землетрясение
У берегов Аляски произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 29.07.2021
У берегов Аляски произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T09:25
2021-07-29T12:31
землетрясение на аляске
аляска
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 06.15 по времени UTC (09.15 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 91 километре к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 46,7 километра.По данным специалистов, крупный город штата Анкоридж находится от эпицентра далеко - на расстоянии 789 километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.Ранее сейсмологи сообщали о магнитуде 7,3, но через некоторое время скорректировали данные.
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4.7
96
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60
Землетрясение у побережья Аляски магнитудой 8,2
Землетрясение у побережья Аляски магнитудой 8,2 стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года
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землетрясение на аляске, видео, аляска, землетрясение, в мире
У берегов Аляски произошло сильное землетрясение
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
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09:25 29.07.2021 (обновлено: 12:31 29.07.2021)
 
У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

Геологическая служба США: землетрясение магнитудой 8,2 произошло у побережья Аляски

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 06.15 по времени UTC (09.15 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 91 километре к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 46,7 километра.
По данным специалистов, крупный город штата Анкоридж находится от эпицентра далеко - на расстоянии 789 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее сейсмологи сообщали о магнитуде 7,3, но через некоторое время скорректировали данные.
 
Землетрясение на АляскеАляскаЗемлетрясениеВ мире
 
 
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