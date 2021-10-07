https://ria.ru/20211007/zemletryasenie-1753443027.html

При землетрясении в Пакистане погибли 20 человек

При землетрясении в Пакистане погибли 20 человек - РИА Новости, 07.10.2021

При землетрясении в Пакистане погибли 20 человек

В результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек, пишет газета Dawn со ссылкой на местное управление по ликвидации последствий РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T03:23

2021-10-07T03:23

2021-10-07T11:52

в мире

землетрясение

пакистан

белуджистан

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек, пишет газета Dawn со ссылкой на местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы сообщало о 15 жертвах бедствия.По информации местного издания, также пострадали более 300 человек.Геологическая служба США (USGS) ранее зафиксировала землетрясение магнитудой 5,7 в 01.01 ночи по московскому времени.Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.

https://ria.ru/20211007/zemletryasenie-1753441206.html

пакистан

белуджистан

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в мире, землетрясение, пакистан, белуджистан