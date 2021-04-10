При землетрясении в Индонезии погибли шесть человек
15:03 10.04.2021 (обновлено: 16:14 10.04.2021)
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Шесть человек стали жертвами землетрясения, произошедшего в субботу у побережья индонезийского острова Ява, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти.
Ранее местные власти сообщали об одном погибшем, несколько домов оказались повреждены из-за землетрясения. Глава отдела по цунами и землетрясениям Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Рахмат Трийоно отмечал, что землетрясение, произошедшее под водой, не привело к возникновению цунами. Толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.
"Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (NDMA) зафиксировало шесть смертей, один человек получил серьезные ранения", - приводит агентство слова представителя ведомства Радитьи Джати.
Он добавил, что несколько деревень в провинции Восточная Ява были эвакуированы из-за землетрясения. Власти не сообщают о пропавших без вести.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщала, что недалеко от побережья провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр располагался примерно в 45 километрах к юго-западу от города Маланг. По данным Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), магнитуда землетрясения составила 6,7.