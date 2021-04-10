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При землетрясении в Индонезии погибли шесть человек
При землетрясении в Индонезии погибли шесть человек
Шесть человек стали жертвами землетрясения, произошедшего в субботу у побережья индонезийского острова Ява, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T15:03
2021-04-10T16:14
бали (остров)
ява (остров)
индонезия
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Шесть человек стали жертвами землетрясения, произошедшего в субботу у побережья индонезийского острова Ява, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти.Ранее местные власти сообщали об одном погибшем, несколько домов оказались повреждены из-за землетрясения. Глава отдела по цунами и землетрясениям Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Рахмат Трийоно отмечал, что землетрясение, произошедшее под водой, не привело к возникновению цунами. Толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали."Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (NDMA) зафиксировало шесть смертей, один человек получил серьезные ранения", - приводит агентство слова представителя ведомства Радитьи Джати.Он добавил, что несколько деревень в провинции Восточная Ява были эвакуированы из-за землетрясения. Власти не сообщают о пропавших без вести.Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщала, что недалеко от побережья провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр располагался примерно в 45 километрах к юго-западу от города Маланг. По данным Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), магнитуда землетрясения составила 6,7.
https://ria.ru/20210410/zemletryasenie-1727680993.html
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ява (остров)
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бали (остров), ява (остров), индонезия, землетрясение, в мире

При землетрясении в Индонезии погибли шесть человек

15:03 10.04.2021 (обновлено: 16:14 10.04.2021)
 
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© Flickr / Matt Katzenberger
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Шесть человек стали жертвами землетрясения, произошедшего в субботу у побережья индонезийского острова Ява, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти.
Ранее местные власти сообщали об одном погибшем, несколько домов оказались повреждены из-за землетрясения. Глава отдела по цунами и землетрясениям Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Рахмат Трийоно отмечал, что землетрясение, произошедшее под водой, не привело к возникновению цунами. Толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 13:00
Недалеко от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1
"Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (NDMA) зафиксировало шесть смертей, один человек получил серьезные ранения", - приводит агентство слова представителя ведомства Радитьи Джати.
Он добавил, что несколько деревень в провинции Восточная Ява были эвакуированы из-за землетрясения. Власти не сообщают о пропавших без вести.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщала, что недалеко от побережья провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр располагался примерно в 45 километрах к юго-западу от города Маланг. По данным Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), магнитуда землетрясения составила 6,7.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 10:34
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6
 
Бали (остров)Ява (остров)ИндонезияЗемлетрясениеВ мире
 
 
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