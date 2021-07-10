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Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане

Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане - РИА Новости, 10.07.2021

Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане

Пять человек стали жертвами землетрясения на севере Таджикистана, сообщила РИА Новости глава пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T08:40

2021-07-10T08:40

2021-07-10T15:17

таджикистан

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пять человек стали жертвами землетрясения на севере Таджикистана, сообщила РИА Новости глава пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.Юсуфи добавила, что погибшие — жители селения Лангари Шох Таджикабадского района. Двое несовершеннолетних из сельского джамоата Хиджборак Раштского района получили ранения, их госпитализировали.По предварительным данным, в двух селах пострадали 19 домов. По поручению президента Эмомали Рахмона создана комиссия во главе с премьер-министром. На место происшествия выехали чиновники.Землетрясение не повлияло на боевую готовность российских военных объектов, дислоцированных в Таджикистане, отметили в Центральном военном округе.

таджикистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таджикистан