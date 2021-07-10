Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане
08:40 10.07.2021 (обновлено: 15:17 10.07.2021)
© Sputnik / Амир ИсаевСотрудники экстренных служб в Душанбе
© Sputnik / Амир Исаев
Пять жителей селения Лангари Шох Таджикабадского района погибли при землетрясении
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пять человек стали жертвами землетрясения на севере Таджикистана, сообщила РИА Новости глава пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.
"Эпицентр толчков, произошедших в 07:14 (05:14 мск. — Прим. ред.), находился в 165 километрах северо-восточнее Душанбе и в 21 километре восточнее Раштского района. Магнитуда толчков в эпицентре составила шесть, в Душанбе — три", — уточнила она.
Юсуфи добавила, что погибшие — жители селения Лангари Шох Таджикабадского района. Двое несовершеннолетних из сельского джамоата Хиджборак Раштского района получили ранения, их госпитализировали.
По предварительным данным, в двух селах пострадали 19 домов. По поручению президента Эмомали Рахмона создана комиссия во главе с премьер-министром. На место происшествия выехали чиновники.
Землетрясение не повлияло на боевую готовность российских военных объектов, дислоцированных в Таджикистане, отметили в Центральном военном округе.