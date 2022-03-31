https://ria.ru/20220331/zemletryasenie-1781000230.html
У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2
У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 - РИА Новости, 31.03.2022
У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Тихом океане у берегов заморской территории Франции Новая Каледония, сообщает сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:02
2022-03-31T09:02
2022-03-31T09:06
в мире
новая каледония
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/26/1508142613_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9e7590b0ef842e949004ab085b1b515c.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Тихом океане у берегов заморской территории Франции Новая Каледония, сообщает сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 05.44 по времени UTC (08.44 мск) в 280 километрах к юго-востоку от города Тадин. Очаг залегал на глубине десяти километров.В среду в районе Новой Каледонии произошло другое мощное землетрясение, его магнитуда составила 7 баллов.Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20220329/shakhta-1780587918.html
новая каледония
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/26/1508142613_107:0:1812:1279_1920x0_80_0_0_d9da5ae486e58596a4e262f11c51d978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каледония, франция
09:02 31.03.2022 (обновлено: 09:06 31.03.2022)
У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло близ заморской территории Франции Новая Каледония