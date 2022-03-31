Рейтинг@Mail.ru
У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/zemletryasenie-1781000230.html
У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2
У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 - РИА Новости, 31.03.2022
У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Тихом океане у берегов заморской территории Франции Новая Каледония, сообщает сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:02
2022-03-31T09:06
в мире
новая каледония
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/26/1508142613_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9e7590b0ef842e949004ab085b1b515c.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Тихом океане у берегов заморской территории Франции Новая Каледония, сообщает сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 05.44 по времени UTC (08.44 мск) в 280 километрах к юго-востоку от города Тадин. Очаг залегал на глубине десяти километров.В среду в районе Новой Каледонии произошло другое мощное землетрясение, его магнитуда составила 7 баллов.Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20220329/shakhta-1780587918.html
новая каледония
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/26/1508142613_107:0:1812:1279_1920x0_80_0_0_d9da5ae486e58596a4e262f11c51d978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новая каледония, франция
09:02 31.03.2022 (обновлено: 09:06 31.03.2022)
 
У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло близ заморской территории Франции Новая Каледония

CC0 / envasa / New CaledoniaНовая Каледония
Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
CC0 / envasa / New Caledonia
Новая Каледония
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Тихом океане у берегов заморской территории Франции Новая Каледония, сообщает сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 05.44 по времени UTC (08.44 мск) в 280 километрах к юго-востоку от города Тадин. Очаг залегал на глубине десяти километров.
В среду в районе Новой Каледонии произошло другое мощное землетрясение, его магнитуда составила 7 баллов.
Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.
Эмблема МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 03:04
Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии
 
В миреНовая КаледонияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала