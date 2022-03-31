https://ria.ru/20220331/zemletryasenie-1781000230.html

У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 - РИА Новости, 31.03.2022

У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Тихом океане у берегов заморской территории Франции Новая Каледония, сообщает сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:02

2022-03-31T09:02

2022-03-31T09:06

в мире

новая каледония

франция

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Тихом океане у берегов заморской территории Франции Новая Каледония, сообщает сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 05.44 по времени UTC (08.44 мск) в 280 километрах к юго-востоку от города Тадин. Очаг залегал на глубине десяти километров.В среду в районе Новой Каледонии произошло другое мощное землетрясение, его магнитуда составила 7 баллов.Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20220329/shakhta-1780587918.html

новая каледония

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, новая каледония, франция