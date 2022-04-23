https://ria.ru/20220423/zemletryasenie-1785038737.html

При землетрясении в Боснии и Герцеговине погибла женщина, сообщили СМИ

При землетрясении в Боснии и Герцеговине погибла женщина, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.04.2022

При землетрясении в Боснии и Герцеговине погибла женщина, сообщили СМИ

Молодая женщина погибла при землетрясении на юге Боснии и Герцеговины (БиГ), магнитуда которого, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T02:18

2022-04-23T02:18

2022-04-23T02:20

в мире

босния и герцеговина

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БЕЛГРАД, 23 апр - РИА Новости. Молодая женщина погибла при землетрясении на юге Боснии и Герцеговины (БиГ), магнитуда которого, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передает портал издания Dnevni avaz.По данным EMSC, подземные толчки были зафиксированы в 21.09 пятницы по времени UTC (00.09 субботы мск). Очаг залегал на глубине пяти километров. Землетрясение произошло в 20 километрах к востоку от города Столац с населением 7,7 тысячи человек.По информации издания, травмы получили и двое родителей погибшей, когда на их дом в районе Кукавац обрушилась часть скалы.По данным СМИ, в ночь на субботу сильные колебания почвы ощутили также в Далмации, региона в прибрежной части Хорватии. Люди выбегали из домов и квартир, туристических объектов в Дубровнике. Это продолжалось несколько секунд. СМИ опубликовали данные черногорских сейсмологов, которые оценили подземные толчки в 5,5 баллов. В боснийских городах Сараево, Зеница, Требине обеспокоенное люди выходили на улицы. В соцсетях появилось фото осыпавшегося фасада в городе Мостар. В сербском городе Валево и нескольких районах Белграда жители также ощутили колебания.

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/zemletryasenie-1783943124.html

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, босния и герцеговина