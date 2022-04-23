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При землетрясении в Боснии и Герцеговине погибла женщина, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.04.2022
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При землетрясении в Боснии и Герцеговине погибла женщина, сообщили СМИ
При землетрясении в Боснии и Герцеговине погибла женщина, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.04.2022
При землетрясении в Боснии и Герцеговине погибла женщина, сообщили СМИ
Молодая женщина погибла при землетрясении на юге Боснии и Герцеговины (БиГ), магнитуда которого, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T02:18
2022-04-23T02:20
в мире
босния и герцеговина
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БЕЛГРАД, 23 апр - РИА Новости. Молодая женщина погибла при землетрясении на юге Боснии и Герцеговины (БиГ), магнитуда которого, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передает портал издания Dnevni avaz.По данным EMSC, подземные толчки были зафиксированы в 21.09 пятницы по времени UTC (00.09 субботы мск). Очаг залегал на глубине пяти километров. Землетрясение произошло в 20 километрах к востоку от города Столац с населением 7,7 тысячи человек.По информации издания, травмы получили и двое родителей погибшей, когда на их дом в районе Кукавац обрушилась часть скалы.По данным СМИ, в ночь на субботу сильные колебания почвы ощутили также в Далмации, региона в прибрежной части Хорватии. Люди выбегали из домов и квартир, туристических объектов в Дубровнике. Это продолжалось несколько секунд. СМИ опубликовали данные черногорских сейсмологов, которые оценили подземные толчки в 5,5 баллов. В боснийских городах Сараево, Зеница, Требине обеспокоенное люди выходили на улицы. В соцсетях появилось фото осыпавшегося фасада в городе Мостар. В сербском городе Валево и нескольких районах Белграда жители также ощутили колебания.
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в мире, босния и герцеговина
02:18 23.04.2022 (обновлено: 02:20 23.04.2022)
 
При землетрясении в Боснии и Герцеговине погибла женщина, сообщили СМИ

Dnevni avaz: при землетрясении в Боснии и Герцеговине погибла женщина

© Depositphotos / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Depositphotos / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 апр - РИА Новости. Молодая женщина погибла при землетрясении на юге Боснии и Герцеговины (БиГ), магнитуда которого, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передает портал издания Dnevni avaz.
По данным EMSC, подземные толчки были зафиксированы в 21.09 пятницы по времени UTC (00.09 субботы мск). Очаг залегал на глубине пяти километров. Землетрясение произошло в 20 километрах к востоку от города Столац с населением 7,7 тысячи человек.
"В кантональной больнице "Доктор Сафет Муйич" подтвердили, что погибла Е.С. 1994 года рождения, которая была доставлена из Столаца в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей она скончалась от полученных травм", - сообщил портал.
По информации издания, травмы получили и двое родителей погибшей, когда на их дом в районе Кукавац обрушилась часть скалы.
По данным СМИ, в ночь на субботу сильные колебания почвы ощутили также в Далмации, региона в прибрежной части Хорватии. Люди выбегали из домов и квартир, туристических объектов в Дубровнике. Это продолжалось несколько секунд. СМИ опубликовали данные черногорских сейсмологов, которые оценили подземные толчки в 5,5 баллов. В боснийских городах Сараево, Зеница, Требине обеспокоенное люди выходили на улицы. В соцсетях появилось фото осыпавшегося фасада в городе Мостар. В сербском городе Валево и нескольких районах Белграда жители также ощутили колебания.
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В миреБосния и Герцеговина
 
 
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