02:18 23.04.2022 (обновлено: 02:20 23.04.2022)
При землетрясении в Боснии и Герцеговине погибла женщина, сообщили СМИ
Dnevni avaz: при землетрясении в Боснии и Герцеговине погибла женщина
Сейсмограф . Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 апр - РИА Новости. Молодая женщина погибла при землетрясении на юге Боснии и Герцеговины (БиГ), магнитуда которого, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передает портал издания Dnevni avaz.
По данным EMSC, подземные толчки были зафиксированы в 21.09 пятницы по времени UTC (00.09 субботы мск). Очаг залегал на глубине пяти километров. Землетрясение произошло в 20 километрах к востоку от города Столац с населением 7,7 тысячи человек.
"В кантональной больнице "Доктор Сафет Муйич" подтвердили, что погибла Е.С. 1994 года рождения, которая была доставлена из Столаца в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей она скончалась от полученных травм", - сообщил портал.
По информации издания, травмы получили и двое родителей погибшей, когда на их дом в районе Кукавац обрушилась часть скалы.
По данным СМИ, в ночь на субботу сильные колебания почвы ощутили также в Далмации, региона в прибрежной части Хорватии. Люди выбегали из домов и квартир, туристических объектов в Дубровнике. Это продолжалось несколько секунд. СМИ опубликовали данные черногорских сейсмологов, которые оценили подземные толчки в 5,5 баллов. В боснийских городах Сараево, Зеница, Требине обеспокоенное люди выходили на улицы. В соцсетях появилось фото осыпавшегося фасада в городе Мостар. В сербском городе Валево и нескольких районах Белграда жители также ощутили колебания.