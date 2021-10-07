https://ria.ru/20211007/zemletryasenie-1753441322.html
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 07.10.2021
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Пакистане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T01:55
2021-10-07T01:55
2021-10-07T01:55
в мире
землетрясение
пакистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Пакистане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 22.01 среды по времени UTC (01.01 четверга мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20211007/zemletryasenie-1753441206.html
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, землетрясение, пакистан
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7