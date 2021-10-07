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В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 07.10.2021
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Пакистане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T01:55
2021-10-07T01:55
в мире
землетрясение
пакистан
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Пакистане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 22.01 среды по времени UTC (01.01 четверга мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, землетрясение, пакистан
01:55 07.10.2021
 
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Пакистане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 22.01 среды по времени UTC (01.01 четверга мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Побережье Тихого океана в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
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У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8
 
В миреЗемлетрясениеПакистан
 
 
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