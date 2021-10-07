https://ria.ru/20211007/zemletryasenie-1753441322.html

В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 07.10.2021

В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Пакистане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T01:55

2021-10-07T01:55

2021-10-07T01:55

в мире

землетрясение

пакистан

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Пакистане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 22.01 среды по времени UTC (01.01 четверга мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20211007/zemletryasenie-1753441206.html

пакистан

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2021

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в мире, землетрясение, пакистан