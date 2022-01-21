https://ria.ru/20220121/zemletryasenie-1768987461.html

На юго-западе Японии произошло землетрясение

На юго-западе Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 21.01.2022

На юго-западе Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на субботу у японского острова Кюсю, угрозы цунами нет. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T19:39

2022-01-21T19:39

2022-01-21T21:04

в мире

землетрясение

япония

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ОСАКА, 21 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на субботу у японского острова Кюсю, угрозы цунами нет.По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 01.08 субботы по местному времени (19.08 пятницы мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров под водой.Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Оита, Миядзаки, Коти, Кумамото. Как передает корреспондент РИА Новости, в Осаке ощущалась продолжительная качка.Кризисный штаб после мощного землетрясения на юго-западе Японии создан при канцелярии премьер-министра, сообщило агентство Киодо.К настоящему времени известно об одном пострадавшем.Более пяти афтершоков магнитудой до 4,5 зафиксировано в течение часа после мощного землетрясения у японского острова Кюсю.Сбоев в работе АЭС после мощного землетрясения на юго-западе Японии не зафиксировано, передает телеканал NHK.По данным Главного метеорологического агентства страны, самые мощные повторные толчки с магнитудой 4,5 были зафиксированы в 01.21 по местному времени (19.21 пятницы мск). После этого в регионе регистрировались афтершоки с магнитудой до 3,2, до 3,6.По данным энергетической компании Kyushu Electric Power Co, сбоев в работе АЭС "Гэнкай" и АЭС "Сэндай" не выявлено. Не зафиксировано сбоев и в работе АЭС "Иката", третий энергоблок которой готовится к перезапуску 24 января.

https://ria.ru/20220121/zemletryasenie-1768838512.html

https://ria.ru/20220109/stena-1767085268.html

https://ria.ru/20220117/vulkan-1768271981.html

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в мире, землетрясение, япония