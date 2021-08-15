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Крупные землетрясения в мире в 2019-2021 годах

Крупные землетрясения в мире в 2019-2021 годах - РИА Новости, 15.08.2021

Крупные землетрясения в мире в 2019-2021 годах

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Гаити, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T13:21

2021-08-15T13:21

2021-08-15T13:21

в мире

справки

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япония

кайсери

багдад (город)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Гаити, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Ниже приводится справочная информация о крупных землетрясениях в мире в 2019-2021 годах.202115 августа на Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр подземных толчков располагался в 41 километре к северо-западу от города Ле-Ке на юге страны, очаг залегал на глубине 30 километров.14 августа на Гаити произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2, жертвами которого стали 304 человека. Еще около 1,8 тысячи человек пострадали.29 июля у побережья американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 8,2.Эпицентр подземных толчков располагался в 91 километре к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 46,7 километра.26 июля у побережья острова Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7.Эпицентр располагался в 230 километрах к востоку от крупного города Палу, ближе всего расположен небольшой населенный пункт Лувук. Очаг залегал на глубине 18 километров.10 июля на востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр толчков находился 165 километрах северо-восточнее от Душанбе и в 21 километре восточнее Раштского района. Магнитуда толчков в эпицентре составила 6,0, в Душанбе – 3,0.В результате землетрясения погибли пять человек.17 мая в городе Санхваст в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана произошло землетрясение. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в городе Санхваст в 70 километрах к юго-западу от Боджнурда, за ним последовало не менее 10 афтершоков.Пострадали по меньшей мере три человека.10 апреля у побережья индонезийского острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр располагался примерно в 45 километрах к юго-западу от города Маланг.В результате землетрясения погибли шесть человек. Несколько деревень в провинции Восточная Ява были эвакуированы.Землетрясение, произошедшее под водой, не привело к возникновению цунами. Толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.20 марта на северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9. Была объявлена угроза цунами, которая затем была снята. Очаг залегал на глубине 60 километров. Эпицентр находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги. Толчки ощущались в 23 из 47 префектур Японии. Было частично остановлено движение на ряде участков автомобильных и железных дорог.В результате землетрясения пострадали девять человек.13 февраля на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,3. Очаг залегал на глубине 55 километров. Пострадали 150 человек.В ночь на 15 января недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси в Индонезии произошла серия землетрясений магнитудой 5,7 и 6,2.Около 28 тысяч человек покинули дома и были размещены в центрах эвакуации в провинции Западный Сулавеси и округе Маджене. Еще 40 тысяч человек, спасаясь от наводнения, были эвакуированы в провинции Южный Калимантан. Землетрясения привели к разрушению около 1,2 тысячи зданий.В результате землетрясения 81 человек погиб. Суммарное число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси и наводнений на Калимантане составило 96 человек. 202029 декабря в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. Накануне город также ощутил несколько толчков, но меньшей силы, землетрясение почувствовали по всей Хорватии и в соседних странах. В близком к эпицентру городу Сисак также произошли значительные разрушения.За медицинской помощью обратились около 20 человек, семь человек погибли.23 июня на юге Мексики в штате Оахака произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита. По данным Национальной сейсмологической службы, после этого были зафиксированы более 1,5 тысячи повторных толчков, самый мощный из которых магнитудой 4,6. Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, но десять из них о серьезных разрушениях не сообщали. В результате землетрясения на территории штата Оахака погибли 10 человек, были повреждены 55 объектов культурного наследия.14 июня землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции. Его эпицентр располагался в 55 километрах от города Бингель. Очаг залегал на глубине пять километров. После землетрясения произошло 46 афтершоков с меньшей магнитудой. В результате стихийного бедствия в нескольких деревнях обрушились дома, погиб один человек, пострадали 18.19 мая четыре человека погибли, 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Его эпицентр находился на глубине восьми километров. В ночь на 8 мая в Иране подземные толчки магнитудой 5,1 произошли на границе провинций Тегеран и Мазендеран. Его очаг залегал на глубине семь километров. В результате стихийного бедствия два человека погибли, 23 пострадали, получила повреждения крепость Фаляк-оль-Афлак на западе страны, построенная более полутора тысяч лет назад.22 марта землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера произошло в Хорватии. Его эпицентр находился в семи километрах севернее Загреба на глубине 10 километров. После землетрясения произошло 70 афтершоков с меньшей магнитудой. В результате стихийного бедствия 27 человек пострадали. Один из пострадавших позже скончался от полученных травм в больнице.23 февраля в пограничном районе между Ираном и Турцией произошли два землетрясения. Первое магнитудой 5,7 привело к разрушениям и жертвам. Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине пять километров. В результате землетрясения на территории Турции погибли 10 человек, 50 пострадали. Число пострадавших в Иране достигло 104 человек.24 января землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии. В результате стихийного бедствия погибли 41 человек, 1607 пострадали. Живыми из-под завалов удалось извлечь 45 человек.В начале января на острове Пуэрто-Рико в Карибском море произошла серия землетрясений, нарушивших систему энергоснабжения, инфраструктуру и приведших к обрушению ряда домов. Магнитуда самого мощного составила 6,6. 14 января власти Пуэрто-Рико объявили режим чрезвычайной ситуации. В результате череды землетрясений около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Губернатор Пуэрто-Рико Гарсед заявила, что ущерб от череды землетрясений составляет 110 миллионов долларов.201915 декабря землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах. Эпицентр располагался в пяти километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра. Больше всего в результате землетрясения пострадала провинция Давао Дель Сур, повреждения получили почти 1,5 тысячи зданий. В результате стихийного бедствия погибли 12 человек, более 200 пострадали.26 ноября Геологическая служба США (USGS) сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе к эпицентру землетрясения. В результате землетрясения погибли 50 человек, число пострадавших составило свыше 900.В ночь на 8 ноября на северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр толчков располагался в 156 километрах юго-восточнее Тебриза (провинция Восточный Азербайджан). По данным европейских сейсмологов EMSC, очаг залегал на глубине 62 километров, иранские сейсмологи сообщали о восьми километрах. В результате пострадали 529 человек, погибли шесть.29 и 31 октября на филиппинском острове Миндан произошли два мощных землетрясения магнитудой 6,6 и 6,5. В результате пострадали 432 человека, погиб 21. Землетрясения повредили около 30 тысячи объектов инфраструктуры, включая почти тысячу школ, десятки религиозных объектов и медицинских центров, а также более 20 дорог и мостов.26 сентября у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр располагался в восьми километрах к юго-востоку от города Кайрату (остров Серам). Очаг залегал на глубине 29,9 километра. По меньшей мере 30 человек погибли, еще 156 пострадали. Около 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.21 сентября в Албании произошло двойное землетрясение. Первый подземный толчок был зафиксирован в 14.04 по времени UTC (17.04 мск). Сейсмологическая лаборатория Афинского Университета первоначально сообщала, что магнитуда составила 5,6, затем повысила оценку до 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Через несколько минут произошел толчок магнитудой 5,3. Затем последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1. В ночь на 22 сентября толчки меньшей силы продолжились. Землетрясения и толчки привели к ранениям 105 человек. 8 сентября в китайской юго-западной провинции Сычуань в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян произошло крупное землетрясение магнитудой 5,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Стихийное бедствие привело к смерти одного человека, пострадали 63. В зоне стихийного бедствия оказались более 10 тысяч человек, почти все они понесли материальный ущерб.2 августа у берегов индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр располагался в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг, очаг залегал на глубине 10 километров. В результате стихийного бедствия пять человек погибли, четверо пострадали, были разрушены 233 здания в провинциях Бантен и Западная Ява.27 июля стало известно, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Филиппин в 14 километрах к востоку от острова Итбайят. Очаг залегал на глубине 10 километров. За три часа до этого в трех километрах от острова прошло землетрясение магнитудой 5,4, глубина очага которого составляла 9,1 километра. В результате землетрясений пять человек погибли, еще 12 получили травмы.14 июля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр располагался в 102 километрах к северо-востоку от населенного пункта Лайвуй на острове Хальмахера в провинции Северное Малуку. Очаг залегал на глубине 10 километров. В результате обрушения зданий погибли пять человек, еще один скончался во время эвакуации. https://ria.ru/20190717/1556598292.html8 июля на юго-западе Ирана неподалеку от города Масджеде-Солейман произошло землетрясение магнитудой 5,7. В результате один человек погиб, 64 пострадали. 17 июня в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны около 23.00 (18.00 мск) было зафиксировано два землетрясения. Сначала подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 мск), через 40 минут еще одно землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Гун в том же округе. На следующий день в районе были зафиксированы еще 17 повторных толчков меньшей сейсмичности. Стихийные бедствия привели к гибели 13 человек, 199 пострадали.26 мая на севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8,0. Его эпицентр находился в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин. Очаг залегал на глубине 115 километров. Жертвами землетрясения стали два человека, ранения получили 15. Был причинен ущерб 291 зданию, 337 строений стали непригодны для жизни.22 апреля на Филиппинах недалеко от столицы Манилы произошло землетрясение магнитудой 6,3. Погибли 15 человек. Сильнее всего от землетрясения пострадала провинция Пампанга. В результате землетрясения оказались повреждены несколько сооружений, в том числе арка на границе провинций Батаан и Пампанга и две церкви. Международный аэропорт Кларк закрыли на сутки из-за урона, нанесенного одному из его терминалов. Также в провинции наблюдалось массовое отключение электроэнергии.17 марта землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии. Эпицентр располагался в четырех километрах к юго-западу от населенного пункта Сембалунбумбунг на острове Ломбок. Очаг залегал на глубине 23,6 километра. Пять человек погибли и более 30 получили ранения при сходе оползня, вызванного землетрясением. Из-за оползней около 40 человек оказались заблокированы у популярного среди туристов водопада Тиу Келеп (Tiu Kelep).6 января в районе ирано-иракской границы произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров. Эпицентр находился в 136 километрах к северо-востоку от Багдада и в 87 километрах к северо-западу от иранского города Илам. Пострадали 75 человек, у большинства из них легкие ранения.

филиппины

индонезия

япония

кайсери

багдад (город)

гаити

албания

суматра

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в мире, справки, землетрясение, филиппины, индонезия, япония, кайсери, багдад (город), гаити, албания, суматра, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)