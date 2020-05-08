В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак

Как сообщили ранее иранские сейсмологи, подземные толчки магнитудой 5,1 произошли на границе провинций Тегеран и Мазендеран в ночь на пятницу, очаг залегал на глубине семь километров. В результате землетрясения погиб один человек, шесть пострадали.
Короткая видеозапись, выложенная на сайте агентства, показывает, что на кирпичных стенах и сводах крепости появились глубокие трещины.
Крепость Фаляк-оль-Афлак, что в переводе означает "небо рая", в городе Хорремабад была построена во времена правления династии Сасанидов (224-651 годы). В 2010 году местные власти завершили реставрацию сооружения.
13 ноября 2017, 18:16Землетрясение повредило ряд памятников на западе Ирана