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2020-05-08T12:03
https://ria.ru/20200508/1571130439.html
В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
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РИА Новости

В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак

02:31 08.05.2020 (обновлено: 12:03 08.05.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Meysam / فارسی: قلعه فلک الافلاک در مرکز شهر خرم آبادКрепость Фаляк-оль-Афлак в Иране
Крепость Фаляк-оль-Афлак в Иране
CC BY-SA 3.0 / Meysam / فارسی: قلعه فلک الافلاک در مرکز شهر خرم آباد
Крепость Фаляк-оль-Афлак в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Землетрясение в Иране повредило крепость Фаляк-оль-Афлак на западе страны, построенную более полутора тысяч лет назад, передает агентство Mehr.
Как сообщили ранее иранские сейсмологи, подземные толчки магнитудой 5,1 произошли на границе провинций Тегеран и Мазендеран в ночь на пятницу, очаг залегал на глубине семь километров. В результате землетрясения погиб один человек, шесть пострадали.
Короткая видеозапись, выложенная на сайте агентства, показывает, что на кирпичных стенах и сводах крепости появились глубокие трещины.
Крепость Фаляк-оль-Афлак, что в переводе означает "небо рая", в городе Хорремабад была построена во времена правления династии Сасанидов (224-651 годы). В 2010 году местные власти завершили реставрацию сооружения.
Последствия землетрясения недалеко от города Сулеймания,Ирак. 13 ноября 2017
13 ноября 2017, 18:16
Землетрясение повредило ряд памятников на западе Ирана
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Тегеран (город)ИранПроисшествияВ мире
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