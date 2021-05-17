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В Иране три человека пострадали при землетрясении
В Иране три человека пострадали при землетрясении
По меньшей мере три человека получили ранения в результате землетрясения в городе Санхваст в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана, сообщает... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T09:34
2021-05-17T09:34
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
красный полумесяц
иран
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. По меньшей мере три человека получили ранения в результате землетрясения в городе Санхваст в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана, сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Ирана.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране. Эпицентр землетрясения располагался в 50 километрах от города Боджнурд, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение было зафиксировано в 00:54 UTC (03:54 мск).При этом, как сообщает агентство со ссылкой на иранский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в городе Санхваст в 70 километрах к юго-западу от Боджнурда в 03:33 по местному времени (02:03 мск). За ним последовало не менее 10 афтершоков.Как заявил глава службы спасения иранского Красного Полумесяца Мехди Валипур, три человека пострадали. В настоящее время 11 спасательных отрядов направлены в регион для оказания помощи пострадавшим.
https://ria.ru/20210516/zemletryasenie-1732492771.html
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), красный полумесяц, иран, в мире

В Иране три человека пострадали при землетрясении

09:34 17.05.2021
 
© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : Iranian Red Crescent Society
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. По меньшей мере три человека получили ранения в результате землетрясения в городе Санхваст в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана, сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Ирана.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране. Эпицентр землетрясения располагался в 50 километрах от города Боджнурд, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение было зафиксировано в 00:54 UTC (03:54 мск).
При этом, как сообщает агентство со ссылкой на иранский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в городе Санхваст в 70 километрах к юго-западу от Боджнурда в 03:33 по местному времени (02:03 мск). За ним последовало не менее 10 афтершоков.
Как заявил глава службы спасения иранского Красного Полумесяца Мехди Валипур, три человека пострадали. В настоящее время 11 спасательных отрядов направлены в регион для оказания помощи пострадавшим.
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Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Красный полумесяцИранВ мире
 
 
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