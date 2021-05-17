https://ria.ru/20210517/iran-1732581482.html

В Иране три человека пострадали при землетрясении

В Иране три человека пострадали при землетрясении

По меньшей мере три человека получили ранения в результате землетрясения в городе Санхваст в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана, сообщает... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T09:34

2021-05-17T09:34

2021-05-17T09:34

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

красный полумесяц

иран

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. По меньшей мере три человека получили ранения в результате землетрясения в городе Санхваст в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана, сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Ирана.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране. Эпицентр землетрясения располагался в 50 километрах от города Боджнурд, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение было зафиксировано в 00:54 UTC (03:54 мск).При этом, как сообщает агентство со ссылкой на иранский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в городе Санхваст в 70 километрах к юго-западу от Боджнурда в 03:33 по местному времени (02:03 мск). За ним последовало не менее 10 афтершоков.Как заявил глава службы спасения иранского Красного Полумесяца Мехди Валипур, три человека пострадали. В настоящее время 11 спасательных отрядов направлены в регион для оказания помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20210516/zemletryasenie-1732492771.html

иран

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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), красный полумесяц, иран, в мире