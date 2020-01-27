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2020-01-27T09:56+0300
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Число жертв землетрясения в Турции достигло 39
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РИА Новости

Число жертв землетрясения в Турции достигло 39

09:56 27.01.2020
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© REUTERS / StringerСпасатели у разрушенного в результате землетрясения здания на востоке Турции. 25 января 2020
Спасатели у разрушенного в результате землетрясения здания на востоке Турции. 25 января 2020
© REUTERS / Stringer
Спасатели у разрушенного в результате землетрясения здания на востоке Турции. 25 января 2020
АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
Ранее сообщалось о 38 погибших и 1607 пострадавших.
Спасатели извлекли из-под завалов в городе Элязыг утром в понедельник тело одного погибшего, еще двое пока находятся под завалами, разбор которых продолжается.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
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Землетрясение на востоке ТурцииТурцияВ мире
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