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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 26.07.2021
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья острова Сулавеси в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T08:27
2021-07-26T08:27
2021-07-26T08:27
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья острова Сулавеси в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 3.52 по времени UTC (6.52 мск). Эпицентр располагался в 230 километрах к востоку от крупного города Палу, ближе всего расположен небольшой населенный пункт Лувук. Очаг залегал на глубине 18 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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сулавеси, индонезия, землетрясение, происшествия, в мире
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья острова Сулавеси в Индонезии