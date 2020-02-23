Число пострадавших при землетрясении на востоке Турции выросло до 50

"Всем 50 пострадавшим в результате землетрясения в Башкале провинции Ван была оказана необходимая медицинская помощь. Пациентам, состояние которых требовало хирургического вмешательства, были проведены операции. В настоящее время два пациента находятся в реанимации", - говорится в сообщении Коджи.