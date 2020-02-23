Число пострадавших при землетрясении на востоке Турции выросло до 50

АНКАРА, 23 фев - РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении на востоке Турции увеличилось до 50, сообщил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа.
Ранее сообщалось о девяти погибших и 37 пострадавших в Турции.
"Всем 50 пострадавшим в результате землетрясения в Башкале провинции Ван была оказана необходимая медицинская помощь. Пациентам, состояние которых требовало хирургического вмешательства, были проведены операции. В настоящее время два пациента находятся в реанимации", - говорится в сообщении Коджи.
Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Толчки были зафиксированы в 05.52 по времени UTC (08.52 мск). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров.
Сообщалось, что в результате землетрясения в Иране пострадали 75 человек.
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