В Мексике землетрясение повредило 55 объектов культурного наследия

"Национальный институт антропологии и истории (INAH) и Институт культурного наследия штата Оахака сообщают в своем последнем отчете, что в Оахаке, эпицентре землетрясения, было повреждено 55 объектах культурного наследия", - говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что 40 объектов получили небольшие повреждения, 11 - средние и четыре - серьезные. Повреждения получили несколько музеев, соборов, храмов и археологических зон.
Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахака. По данным Национальной сейсмологической службы, до 14.30 по местному времени были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых - магнитудой 4,6.
Вчера, 06:47Очевидец рассказал о землетрясении в Мексике
По последним данным, в результате землетрясения погибли шесть человек. Все летальные случаи зафиксированы на территории штата Оахака.