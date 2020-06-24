В Мексике землетрясение повредило 55 объектов культурного наследия

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в Землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в Мексике во вторник, повредило 55 объектов в штате Оахака , которые считаются культурным наследием страны, сообщает министерство культуры Мексики.

"Национальный институт антропологии и истории (INAH) и Институт культурного наследия штата Оахака сообщают в своем последнем отчете, что в Оахаке, эпицентре землетрясения, было повреждено 55 объектах культурного наследия", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что 40 объектов получили небольшие повреждения, 11 - средние и четыре - серьезные. Повреждения получили несколько музеев, соборов, храмов и археологических зон.

Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахака. По данным Национальной сейсмологической службы, до 14.30 по местному времени были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых - магнитудой 4,6.

Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, однако десять из них - Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус , Пуэбла, Мичоакан , Тласкала, Идальго и Мехико - не сообщили о серьезных разрушениях. При этом, по данным национального управления гражданской защиты, различные травмы получили 30 человек.