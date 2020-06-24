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https://ria.ru/20200624/1573418875.html
В Мексике землетрясение повредило 55 объектов культурного наследия
Землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в Мексике во вторник, повредило 55 объектов в штате Оахака, которые считаются культурным наследием страны, сообщает... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:43
культура
оахака
веракрус (штат)
мексика
происшествия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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оахака, веракрус (штат), мексика, происшествия, в мире

В Мексике землетрясение повредило 55 объектов культурного наследия

14:07 24.06.2020 (обновлено: 14:43 24.06.2020)
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© Depositphotos / SubbotinaСеноте Ик-киль в муниципалитете Тинум, Мексика
Сеноте Ик-киль в муниципалитете Тинум, Мексика
© Depositphotos / Subbotina
Сеноте Ик-киль в муниципалитете Тинум, Мексика. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в Мексике во вторник, повредило 55 объектов в штате Оахака, которые считаются культурным наследием страны, сообщает министерство культуры Мексики.
"Национальный институт антропологии и истории (INAH) и Институт культурного наследия штата Оахака сообщают в своем последнем отчете, что в Оахаке, эпицентре землетрясения, было повреждено 55 объектах культурного наследия", - говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что 40 объектов получили небольшие повреждения, 11 - средние и четыре - серьезные. Повреждения получили несколько музеев, соборов, храмов и археологических зон.
Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахака. По данным Национальной сейсмологической службы, до 14.30 по местному времени были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых - магнитудой 4,6.
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Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, однако десять из них - Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус, Пуэбла, Мичоакан, Тласкала, Идальго и Мехико - не сообщили о серьезных разрушениях. При этом, по данным национального управления гражданской защиты, различные травмы получили 30 человек.
По последним данным, в результате землетрясения погибли шесть человек. Все летальные случаи зафиксированы на территории штата Оахака.
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