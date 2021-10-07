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В Японии при землетрясении пострадали не менее пяти человек
В Японии при землетрясении пострадали не менее пяти человек - РИА Новости, 07.10.2021
В Японии при землетрясении пострадали не менее пяти человек
Сообщения о первых пострадавших поступают из столичного региона Японии после мощного землетрясения магнитудой 6,1, по подсчетам телеканала NHK, к настоящему... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:17
2021-10-07T18:18
в мире
токио
япония
сидзуока (префектура)
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ТОКИО, 7 окт – РИА Новости. Сообщения о первых пострадавших поступают из столичного региона Японии после мощного землетрясения магнитудой 6,1, по подсчетам телеканала NHK, к настоящему времени пострадало не менее пяти человек.В свою очередь, генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что "в настоящее время поступают многочисленные звонки в экстренные службы, в основном, в регионе Канто", где расположен Токио и ближайшие к нему префектуры."Мы делаем все возможное для сбора и анализа информации", - добавил он.Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба. Толчки были зафиксированы в 22.41 по местному времени (16.41 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров под землей.Толчки силой до 5 баллов ощущались в префектурах Тиба, Сайтама, Ибараки, Токио, Сидзуока, Фукусима, Нагано, Ниигата и других.
токио
япония
сидзуока (префектура)
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96
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353
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Землетрясение в Японии. Кадры очевидцев
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба, сообщает главное метеорологическое управление Японии.
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в мире, токио, япония, сидзуока (префектура), видео
В Японии при землетрясении пострадали не менее пяти человек
ТОКИО, 7 окт – РИА Новости. Сообщения о первых пострадавших поступают из столичного региона Японии после мощного землетрясения магнитудой 6,1, по подсчетам телеканала NHK, к настоящему времени пострадало не менее пяти человек.
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18:17 07.10.2021 (обновлено: 18:18 07.10.2021)
 
В Японии при землетрясении пострадали не менее пяти человек

NHK: не менее пяти человек пострадали при землетрясении в столичном регионе Японии

Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 окт – РИА Новости. Сообщения о первых пострадавших поступают из столичного региона Японии после мощного землетрясения магнитудой 6,1, по подсчетам телеканала NHK, к настоящему времени пострадало не менее пяти человек.
В свою очередь, генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что "в настоящее время поступают многочисленные звонки в экстренные службы, в основном, в регионе Канто", где расположен Токио и ближайшие к нему префектуры.
"Мы делаем все возможное для сбора и анализа информации", - добавил он.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба. Толчки были зафиксированы в 22.41 по местному времени (16.41 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров под землей.
Толчки силой до 5 баллов ощущались в префектурах Тиба, Сайтама, Ибараки, Токио, Сидзуока, Фукусима, Нагано, Ниигата и других.
 
В миреТокиоЯпонияСидзуока (префектура)
 
 
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