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В Японии при землетрясении пострадали не менее пяти человек

В Японии при землетрясении пострадали не менее пяти человек - РИА Новости, 07.10.2021

В Японии при землетрясении пострадали не менее пяти человек

Сообщения о первых пострадавших поступают из столичного региона Японии после мощного землетрясения магнитудой 6,1, по подсчетам телеканала NHK, к настоящему... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T18:17

2021-10-07T18:17

2021-10-07T18:18

в мире

токио

япония

сидзуока (префектура)

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ТОКИО, 7 окт – РИА Новости. Сообщения о первых пострадавших поступают из столичного региона Японии после мощного землетрясения магнитудой 6,1, по подсчетам телеканала NHK, к настоящему времени пострадало не менее пяти человек.В свою очередь, генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что "в настоящее время поступают многочисленные звонки в экстренные службы, в основном, в регионе Канто", где расположен Токио и ближайшие к нему префектуры."Мы делаем все возможное для сбора и анализа информации", - добавил он.Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба. Толчки были зафиксированы в 22.41 по местному времени (16.41 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров под землей.Толчки силой до 5 баллов ощущались в префектурах Тиба, Сайтама, Ибараки, Токио, Сидзуока, Фукусима, Нагано, Ниигата и других.

токио

япония

сидзуока (префектура)

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Землетрясение в Японии. Кадры очевидцев Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба, сообщает главное метеорологическое управление Японии. 2021-10-07T18:17 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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