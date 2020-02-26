Число жертв землетрясения в Турции достигло десяти

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на востоке Число погибших при землетрясении на востоке Турции 23 февраля увеличилось до 10 человек, сообщает агентство Anadolu

В среду в больнице от травм, полученных при землетрясении, скончался 14-летний подросток. Таким образом, общее число жертв стихийного бедствия составило 10 человек, сообщило агентство.

По информации Anadolu, в настоящее время в больницах Вана продолжают лечение 25 пациентов, пострадавших при землетрясении.

В воскресенье, 23 февраля, в пограничном районе между Ираном и Турцией произошли два землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 05.52 по времени UTC (08.52 мск) и привело к разрушениям и жертвам.