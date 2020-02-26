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Число жертв землетрясения в Турции достигло десяти
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РИА Новости

Число жертв землетрясения в Турции достигло десяти

16:37 26.02.2020
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© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи в Турции
Автомобили скорой помощи в Турции
© AP Photo / IHA
Автомобили скорой помощи в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на востоке Турции 23 февраля увеличилось до 10 человек, сообщает агентство Anadolu.
В среду в больнице от травм, полученных при землетрясении, скончался 14-летний подросток. Таким образом, общее число жертв стихийного бедствия составило 10 человек, сообщило агентство.
По информации Anadolu, в настоящее время в больницах Вана продолжают лечение 25 пациентов, пострадавших при землетрясении.
В воскресенье, 23 февраля, в пограничном районе между Ираном и Турцией произошли два землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 05.52 по времени UTC (08.52 мск) и привело к разрушениям и жертвам.
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26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
Сообщалось, что в результате землетрясения на территории Турции погибли девять человек, по меньшей мере, 50 пострадали. Число пострадавших в Иране достигло 104 человек.
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