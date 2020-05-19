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В Китае четыре человека погибли при землетрясении
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РИА Новости

В Китае четыре человека погибли при землетрясении

04:19 19.05.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли, 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая, говорится в заявлении правительства провинции.
Подземные толчки были зафиксированы в понедельник вечером в 21.47 по местному времени (16.47 мск) в уезде Цяоцзя городского округа Чжаотун, где проживают более 5,5 миллиона человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров.
После землетрясения местные власти оперативно организовали спасательные работы, жители, находившиеся в поврежденных зданиях, были эвакуированы в безопасные места. Число эвакуированных пока не сообщается.
На распространённых в соцсетях видеозаписях видно, что многих людей землетрясение застало на улице, в магазинах, в школах, и так как провинция Юньнань расположена в сейсмоопасном регионе, местные жители знают, что необходимо делать: они либо укрылись в наиболее безопасных местах, любо оперативно вышли из помещений.
Школьники, которые вечером были на занятиях, организованно и в соответствии с изученным в ходе регулярно проводимых учений регламентом покинули классы за минуты. Поэтому несмотря на то, что землетрясение произошло довольно поздно вечером, удалось избежать большого числа жертв.
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