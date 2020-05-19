В Китае четыре человека погибли при землетрясении

ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли, 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло в провинции Четыре человека погибли, 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая , говорится в заявлении правительства провинции.

Подземные толчки были зафиксированы в понедельник вечером в 21.47 по местному времени (16.47 мск) в уезде Цяоцзя городского округа Чжаотун, где проживают более 5,5 миллиона человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров.

После землетрясения местные власти оперативно организовали спасательные работы, жители, находившиеся в поврежденных зданиях, были эвакуированы в безопасные места. Число эвакуированных пока не сообщается.

На распространённых в соцсетях видеозаписях видно, что многих людей землетрясение застало на улице, в магазинах, в школах, и так как провинция Юньнань расположена в сейсмоопасном регионе, местные жители знают, что необходимо делать: они либо укрылись в наиболее безопасных местах, любо оперативно вышли из помещений.