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РИА Новости

В Албании завершили поисково-спасательную операцию после землетрясения

14:12 30.11.2019
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© REUTERS / Florion GogaПоследствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
© REUTERS / Florion Goga
Последствия землетрясения в Албании
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил в субботу о завершении поисково-спасательных операций в городах после разрушительного землетрясения магнитудой 6,4 в начале недели.
"Число погибших в результате землетрясения составило 50 человек, спасательные операции завершены", - цитирует премьера Албании Albanian Daily News.
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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Согласно данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. По данным издания Albanian Daily News, число жертв землетрясения возросло до 50 человек, число пострадавших составило свыше 900.
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Землетрясение в АлбанииЭди РамаАлбанияВ мире
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