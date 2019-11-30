В Албании завершили поисково-спасательную операцию после землетрясения

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил в субботу о завершении поисково-спасательных операций в городах после разрушительного землетрясения магнитудой 6,4 в начале недели.
"Число погибших в результате землетрясения составило 50 человек, спасательные операции завершены", - цитирует премьера Албании Albanian Daily News.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Согласно данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. По данным издания Albanian Daily News, число жертв землетрясения возросло до 50 человек, число пострадавших составило свыше 900.