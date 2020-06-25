В Мексике число жертв землетрясения достигло десяти человек

Ранее было известно как минимум о семи погибших. Таким образом, общее число жертв произошедшего 23 июня землетрясения достигло 10.
"Армейские подразделения обнаружили под завалами дома в Осолотепеке тела двух мужчин, еще один человек погиб в Сола-де-Вега в результате оползня", - сообщает издание. Один из погибших, по данным Milenio, 15-летний подросток.
Ранее губернатор штата Оахака Алехандро Мурат сообщал о семи погибших жителях региона.
В среду командующий Восьмой военной зоны Артуро Кордеро объявил о поисковой операции, развернутой в районе города Осолотепек, где под завалами могут находиться 15 пропавших без вести человек.
Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита. По данным Национальной сейсмологической службы, после этого были зафиксированы более 1,5 тысячи повторных толчков, самый мощный из которых магнитудой 4,6.