В Мексике после землетрясения без вести пропали 15 человек

"Тридцать военнослужащих и 30 солдат Национальной гвардии дислоцированы в районе Осолотепек, где, по всей видимости, в ловушке оказались 15 человек", - сказал генерал, слова которого приводит издание Milenio. При этом он не привел каких-либо подробностей.