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В Мексике после землетрясения без вести пропали 15 человек
В мексиканском штате Оахака, который накануне стал эпицентром сильного землетрясения, развернута операция по поиску 15 человек, пропавших без вести, сообщил... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T02:17
оахака
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мексика
в мире
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оахака, веракрус (штат), мексика, в мире

В Мексике после землетрясения без вести пропали 15 человек

02:17 25.06.2020
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© REUTERS / Carlos JassoПациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020
Пациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020
© REUTERS / Carlos Jasso
Пациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020
МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. В мексиканском штате Оахака, который накануне стал эпицентром сильного землетрясения, развернута операция по поиску 15 человек, пропавших без вести, сообщил генерал Восьмой военной зоны Артуро Кордеро.

"Тридцать военнослужащих и 30 солдат Национальной гвардии дислоцированы в районе Осолотепек, где, по всей видимости, в ловушке оказались 15 человек", - сказал генерал, слова которого приводит издание Milenio. При этом он не привел каких-либо подробностей.

В регионе с наступлением подходящих метеоусловий будет установлен авиамост, поскольку наземная поисковая операция сообщила о невозможности добраться к предполагаемому месту нахождения людей.
Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5, в результате которого на территории штата Оахака погибли по меньшей мере семь человек. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита. По данным Национальной сейсмологической службы, после этого были зафиксированы более полутора тысяч повторных толчков, самый мощный из которых - магнитудой 4,6.
Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, однако десять из них - Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус, Пуэбла, Мичоакан, Тласкала, Идальго и Мехико - не сообщили о серьезных разрушениях.
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ОахакаВеракрус (штат)МексикаВ мире
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